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Новости экономики за 13.11.2019

13.11.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Какая сельхозпродукция составляет основу отечественного экспорта во Францию и сколько пассажиров за минувшие выходные перевезла белорусская железная дорога? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Систему оказания господдержки бизнесу в Беларуси усовершенствуют

БЕЛОРУССКИЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ ВЫХОДЯТ НА МАРШРУТЫ РОССИЙСКОГО НОВОКУЙБЫШЕВСКА

Жителей еще одного зарубежного города будут перевозить троллейбусы белорусского производства. Сразу 15 современных машин торжественно переданы транспортному предприятию российского Новокуйбышевска. Вся техника оснащена кондиционерами, системами информирования и видеонаблюдения, а также механическими пандусами для людей с ограниченными возможностями.

Новости экономики за 13.11.2019

Это не первые отечественные троллейбусы в Приволжском федеральном округе. Наш электротранспорт уже давно колесит по улицам Самары и Тольятти, и, по утверждению местных специалистов, очень нравится горожанам.

БелЖД за длинные ноябрьские выходные перевезла более миллиона пассажиров

ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ВО ФРАНЦИЮ В ЭТОМ ГОДУ РАСТЕТ НА 29,9 %

Белорусские производители сельскохозяйственной продукции и продуктов питания активно и достаточно успешно пробиваются на французский рынок. Предварительные подсчеты показывают, что в 2019 году экспорт растет примерно на треть. Ассортимент поставок пока составляют свежие, охлажденные и консервированные овощи, жмых и моллюски. Но в перспективе возможно его значительное расширение.

Новости экономики за 13.11.2019

Разрешение на поставки в Евросоюз имеют целый ряд крупных отечественных молокоперерабатывающих организаций, а также некоторые производители иной сельхозпродукции. Стоит отметить, что доступ на рынок ЕС получить достаточно сложно из-за требований к безопасности продуктов, импортных пошлин и очень высокой конкуренции, как местных производителей, так и поставщиков из третьих стран.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси.  Какая сельхозпродукция составляет основу отечественного экспорта во Францию и сколько пассажиров за минувшие выходные перевезла белорусская...
 
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