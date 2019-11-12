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Систему оказания господдержки бизнесу в Беларуси усовершенствуют
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Система оказания господдержки предпринимателям будет усовершенствована. Минэкономики разослало в бизнес-союзы анкету с предложением высказать свои соображения по этому поводу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С помощью ответов будет разработана концепция, которая ляжет в основу обновленного закона. В правительстве говорят, что действующая система не плохая, но с переходом на новый уровень развития начинает устаревать и постепенно становится архаичной.
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Новости Беларуси. Система оказания господдержки предпринимателям будет усовершенствована. Минэкономики разослало в бизнес-союзы анкету с предложением высказать...
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