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БелЖД за длинные ноябрьские выходные перевезла более миллиона пассажиров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусская железная дорога за длинные ноябрьские выходные перевезла более миллиона пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основная нагрузка легла на электрички – 754 тысячи поездок. 94 тысячи пассажиров приобрели билеты на поезда международных линий. Среди зарубежных маршрутов безоговорочным лидером стало российское направление: путешествие туда-обратно совершили 26 тысяч граждан. В популярную тройку также вошли Украина и Литва.
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога за длинные ноябрьские выходные перевезла более миллиона пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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