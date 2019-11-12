ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке

13.11.2019 19:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На полях страны уборка картофеля уже завершилась. Каков новый урожай «второго хлеба» узнаем у гостя студии Новости «24 часа». 13 ноября это генеральный директор научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.

Очень и очень хороший уровень, такого Беларусь никогда не достигала

Сергей Прохоров, СТВ:
Как известно, Беларусь традиционный лидер по производству картофеля на душу населения. Скажите, нынешний урожай так же хорош?

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодовоовощеводству:
Он превзошел все ожидания. Даже несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом мы посадили картофеля меньше, но валовый сбор прекрасный. А самое главное – мы перешагнули психологический рубеж 30 тонн с гектара. Это очень и очень хороший уровень, такого Беларусь никогда не достигала.

Сергей Прохоров:
Благодаря чему такой результат?

Вадим Маханько:
Первое: есть такой процесс как концентрация производства, когда меньше производителей, а каждый производитель, который остался на белорусском рынке картофеля, производит больше. То есть сегодня у нас уже четыре хозяйства, которые сажают по 1000 гектаров и более картофеля. Раньше для Беларуси эта была недостижимая цифра.

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке

Сергей Прохоров:
То есть наша картошка, можно сказать, стала более качественной?

Вадим Маханько:
И качественнее, и крупнее.

Демпинг для нас неприемлем, потому что в Европе очень большие дотации на гектар

Сергей Прохоров:
Скажите, какие страны конкурируют с нами в этой сфере? И как мы боремся с конкуренцией?

Вадим Маханько:
Дело в том, что всегда с конкуренцией борются двумя методами: или более качественным товаром, или запретительными.

Песков: «Картошка в Беларуси очень вкусная»

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке

Сергей Прохоров:
Ну, или более низкими ценами?

Вадим Маханько:
Это демпинг. Он для нас неприемлем, потому что в ряде стран Европы – вот, скажем, наша соседка Польша – они там применяют очень большие дотации на производство картофеля. У нас есть определенное количество дотаций на один гектар, но несравнимо с Польшей. Естественно, мы должны своим трудом добиваться более низкой себестоимости и более низкой отпускной цены.

Сергей Прохоров:
А что вы можете сказать про экспорт белорусского картофеля?

До экспорта миллиона тонн не дотягиваем, но стараемся взять низкой стоимостью и высоким качеством

Вадим Маханько:
Приятно то, что имея миллион тонн экспорта в Советском Союзе, мы скатились до какого-то минимума в середине 90-х, но теперь, скажем так, наши ставки растут. Из года в год мы наращиваем поставки и продовольственного, и семенного картофеля за пределы Беларуси.

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке

С этого года очень активно покупает наш картофель Украина (в Украине были крайне неблагоприятные условия для картофеля в текущем году). И рекордное количество: мы поставили 300 тысяч тонн. Конечно, до миллиона мы не дотягиваем, но надеемся, что за счет низкой стоимости и высокого качества мы сможем нарастить поставки картофеля на большее количество рынков: Узбекистан – да, Грузия – да, Казахстан – надеемся.

Европейский союз может поставлять к нам картофель, мы в Европейский союз не имеем права

Сергей Прохоров:
Вы назвали, в принципе, наших традиционных партнеров, по потреблению картофеля в данном случае. Может быть, новые направления разрабатываются?

Вадим Маханько:
Если говорить об экспорте, то пока нам закрыта дорога в Европейский союз, есть запретительные меры. То есть Европейский союз может поставлять к нам картофель, мы в Европейский союз не имеем права.

Сергей Прохоров:
Работа ведется в этом направлении?

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке

Вадим Маханько:
Конечно. Министерство сельского хозяйства и Министерство иностранных дел очень активно в данный момент работают над снятием этих запретительных мер.

Глобальное потепление. Примерно на 1-1,3 градуса – это плюс 30 новых болезней

Сергей Прохоров:
Сейчас много говорят о глобальном потеплении. Возможно, что этот процесс как-то скажется и на наших условиях выращивания и производства картофеля? И мы как бы будем их догонять или даже опережать в будущем каком-то обозримом.

Вадим Маханько:
Это палка о двух концах. С одной стороны, да, мы раньше сажаем и иногда можем чуть-чуть попозже убрать. С другой стороны, казалось бы, что такое – температура в Беларуси за последние 30 лет поднялась примерно на 1-1,3 градуса? Это плюс 30 новых болезней, которых раньше у нас не было. Часть болезней вообще африканские, которые через Западную Европу зашли к нам. То есть выращивать картофель с каждым годом становится сложнее. И нужно учитывать то, что картофель – это культура умеренного климата.

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке

С ГМО мы работаем, но на специальном полигоне

Сергей Прохоров:
Достаточно актуальная тема, она на слуху постоянно – ГМО. Как вы относитесь к внедрению в продукты питания такой технологии? Используете ли ее при разработке новых сортов картофеля?

Вадим Маханько:
Скажу сразу: с ГМО мы работаем. Мы работаем, но у нас есть специальный полигон в отдаленном месте. Он огорожен и под наблюдением. То есть там проводятся только эксперименты. Результаты экспериментов на наши поля в традиционные селекционные программы не идут.

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке

Как вообще придумываются названия для картофеля?

Сергей Прохоров:
Летом вы представляли Президенту новый сорт картофеля, тогда он еще был без названия. Уже появилось имя?

Вадим Маханько:
Еще рановато об этом говорить. Процесс создания нового сорта можно сравнить с тем, как ребенок идет в школу: первый класс, второй, третий и так далее. И название дается… можно сравнить с выпускным и получением аттестата зрелости: это новый образец, он доказал, что он один из лучших, прошел все тесты, сдал испытания, устойчив, вкусный и урожайный, хорошо хранится – и так по 60 признакам.

Сергей Прохоров:
Как вообще придумываются названия для картофеля?

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке

Вадим Маханько:
Это такой же творческий процесс как у любого художника, когда он дает название своей картине, или композитора, когда он дает название симфонии или песне. Примерно так.

Александр Лукашенко рассказал, как пробовал чёрный картофель: «Господи, да на него психологически страшно смотреть»

Сергей Прохоров:
Вот мы смотрим на клубень – это его внешний вид, размер, цвет, вкус?

Вадим Маханько:
Наверное, в первую очередь это какое-то внутреннее чувство. Это ассоциация с чем-то. И мы традиционно стараемся, чтобы даже за пределами Беларуси из названия было видно, что это белорусский сорт картофеля.

Люди в материале: Вадим Маханько, Сергей Прохоров
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На полях страны уборка картофеля уже завершилась. Каков новый урожай «второго хлеба» узнаем у гостя студии Новости «24 часа». 13 ноября это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жил на улице около «Блино», переехал в минскую квартиру. Как фото в Instagram круто изменило жизнь слуцкого кота
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика