Слуга народа. Как роль в сериале стала пророческой для Владимира Зеленского

Источник материала: Аргументы и факты

На канале «Беларусь 1» в вечерний прайм-тайм с понедельника по пятницу демонстрируется украинский сериал «Слуга народа». Белорусская телеаудитория увидит все три сезона этого многосерийного фильма, который, помимо Украины, уже шел в Эстонии, Казахстане и заинтересовал компанию Netflix, купившую права на его показ. Да, еще сериал – лауреат множества международных кинофестивалей в США, Германии, Украине, Южной Корее.

Дикая популярность многосерийного фильма «Слуга народа» объясняется просто: главную роль – простого учителя Василия Голобородько, уважаемого окружающими за честность, неподкупность и стремление к справедливости, ставшего президентом, - исполняет Владимир Зеленский, нынешний президент Украины.

Работа над первым сезоном происходила еще в 2015 году, в связи с чем этот проект шоубиз-компании «Студия Квартал-95» (ее бывший кавээнщик Владимир Зеленский создал на базе своей команды из Кривого Рога) называют, цитируем, «48-серийным политическим рекламным роликом одного из самых одиозных кандидатов в президенты». Конечно, когда сериал только начинали снимать, никто даже предположить не мог, что все обернется именно так. Ведь только 31 декабря 2018 года за несколько минут до Нового Года Владимир Зеленский на телеканале «1+1» обратился к украинцам и заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины. Интересно, что традиционное поздравление президента Украины Петра Порошенко прозвучало позже обычного.

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Феномен успеха

Почему «Слуга народа» не стал проходным ситкомом, а обрел огромную популярность? Считается, что секрет успеха в том, что впервые, кроме гэгов, зрителям были предложены реальные варианты решения накопившихся проблем, хотя зачастую и непопулярные. К примеру, долги перед международными финансовыми организациями главный герой предлагает решать просто - скинуться всей страной, да и дело с концом. Странный подход? Зато вопрос решится.

Кстати, как только сериал о первом лице государства вышел на экраны, его не воспринимали как свежий прием и тем более как политическую агитацию. Потому что политические шутки в программах кавээнщиков из «Квартала-95» появлялись уже последние 15 лет как минимум. Но по мере развития сюжета «Слуга народа» все больше приближался к невеселой реальности. Допустим, в третьем сезоне, который вышел практически перед первым туром президентских выборов, Голобородько приходится решать проблему территориальной целостности страны и финансового кризиса. А помогают ему в этом персонажи, очень похожие на политических соратников Владимира Зеленского.

Итак, в «Слуге народа» простой учитель Василий Голобородько, уважаемый окружающими за неподкупность, честность и стремление к справедливости, становится народным президентом. Но он оказывается практически беспомощным перед лицом безжалостной политической машины, с которой никогда раньше не сталкивался. В сериале новоиспеченный лидер страны пытается привести в порядок коррумпированную верхушку власти, но одних только светлых стремлений недостаточно, а политики старой закалки совершенно не желают перемен, грея руки у заветного привластного корыта и блокируя все начинания наивного учителя. Во втором сезоне даже рассматриваются события от избрания до импичмента, а в третьем сезоне Голобородько оказывается в тюрьме… Словом, очень хочется узнать, получится ли у простого учителя побороть коррупцию? Выстоит ли он против нечестных противников? Изменится ли жизнь людей к лучшему?