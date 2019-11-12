Губернатор Венето назвал потоп в Венеции «апокалиптическим»

Порядка 80% территории Венеции оказалось под водой из-за затопления. Об этом сообщил губернатор области Венето Лука Дзайа, сообщает агентство ANSA.





«Мы столкнулись с тотальным и апокалиптическим наводнением, я не преувеличиваю, но 80% города находится под водой. Нанесен невообразимый и устрашающий ущерб», — сказал чиновник.









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В своем Facebook он рассказал, что в результате наводнения были повреждены гондолы и лодки, которые ранее находились у причалов. Кроме того, водой затопило собор Святого Марка (базилика Сан-Марко). Дзайа сообщил, что в связи с затоплением в Венеции закрыли все школы.









Мэр итальянского города Луиджи Бруньяро разместил в своем Facebook фотографии, на которых он запечатлен вместе с патриархом Венеции Франческо Моральей, где они осматривают затопленный собор.

Из-за обрушившейся на Венецию непогоды уровень воды в городе поднялся до рекордной отметки — 187 см, из-за чего затопило весь исторический центр.





Как ранее стало известно, из-за рекордного подъема воды на острове Пеллестрина в коммуне Венеция погибли два человека. Один из погибших — 78-летний мужчина, который пытался в затопленном доме пере



