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Папу римского призывают покаяться за идолопоклонство
Источник материала: Партизан
В Сети собирают подписи против святотатственных действий папы римского Франциска, участвовавшего в языческой церемонии.
Как
После этого статуэтку богини поместили напротив главного алтаря собора святого Петра, а затем установили в зале Синода. В ходе процессии папа произнес молитвы и сам присоединился к ней.
В петиции также отмечается, что возмущенные католики вынесли статуэтки богини, установленные в церкви Санта-Мария-ин-Траспонтина в Риме, и выбросили их в реку Тибр, однако папа извинился за их поведение, после чего в церкви появился другой деревянный образ Пачамамы.
Кроме того, по словам авторов петиции, во время заключительной мессы Синода понтифик принял чашу, использованную в языческой церемонии, и поставил ее на алтарь.
На сегодняшний день петицию подписали свыше ста представителей католического духовенства и светских деятелей.
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В Сети собирают подписи против святотатственных действий папы римского Франциска, участвовавшего в языческой церемонии.
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