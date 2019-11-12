Папу римского призывают покаяться за идолопоклонство

сообщает «Интерфакс», речь идет о заседании римско-католической церкви по проблемам Амазонии, которое состоялось в начале октября. Отмечается, что в рамках этого мероприятия Франциск присутствовал на церемонии поклонения языческой богине Пачамаме и принимал в ней участие. При этом саму церемонию разрешили провести в Ватиканских садах, где находятся священные для католиков могилы мучеников и церковь апостола Петра, пишет sobesednik.ru Как«Интерфакс», речь идет о заседании римско-католической церкви по проблемам Амазонии, которое состоялось в начале октября. Отмечается, что в рамках этого мероприятия Франциск присутствовал на церемонии поклонения языческой богине Пачамаме и принимал в ней участие. При этом саму церемонию разрешили провести в Ватиканских садах, где находятся священные для католиков могилы мучеников и церковь апостола Петра, пишет













После этого статуэтку богини поместили напротив главного алтаря собора святого Петра, а затем установили в зале Синода. В ходе процессии папа произнес молитвы и сам присоединился к ней.









В петиции также отмечается, что возмущенные католики вынесли статуэтки богини, установленные в церкви Санта-Мария-ин-Траспонтина в Риме, и выбросили их в реку Тибр, однако папа извинился за их поведение, после чего в церкви появился другой деревянный образ Пачамамы.





Кроме того, по словам авторов петиции, во время заключительной мессы Синода понтифик принял чашу, использованную в языческой церемонии, и поставил ее на алтарь.





На сегодняшний день петицию подписали свыше ста представителей католического духовенства и светских деятелей.







