ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дмитрий Мезенцев: «Мне важно понимать, какие есть претензии в адрес белорусских сельхозтоваров и производителей»

13.11.2019 21:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Работа над дорожными картами белорусско-российской интеграции продолжается. Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мезенцев: «Мне важно понимать, какие есть претензии в адрес белорусских сельхозтоваров и производителей»

Дипломат отметил, что процесс идет успешно. Стороны активно работают над созданием более трех десятков документов. Объединение в рамках Союзного государства затронет все сферы экономик двух стран. Планируется, что итоговые документы представят на утверждение главам государств к 1 декабря, а затем лидеры должны их завизировать.

Дмитрий Мезенцев: «Мне важно понимать, какие есть претензии в адрес белорусских сельхозтоваров и производителей»

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Интеграционные процессы, особенно на этапе подготовки к 20-летию союзного договора – это предмет особой заботы, особого внимания. Но надо понимать, что нынешний декабрь, год 20-летия союзного договора, а Союзному государству жить, мы его должны развивать, отношения углублять.

Мне было еще очень важно сейчас, разговаривая с соотечественниками и с белорусскими сельхозтоварами и производителями, понимать, что мешает более расширенной кооперации. Какие есть препятствия, какие есть претензии со стороны контролирующих органов, и в том числе Россельхознадзора, которые предъявляются в адрес белорусских сельхозтоваров и производителей и которые в определенной степени снижают объем возможных поставок уникальной, экологически чистой, с сердцем и добрыми руками сделанной продукции, которую ждут в России.

Дмитрий Мезенцев: «Мне важно понимать, какие есть претензии в адрес белорусских сельхозтоваров и производителей»

Россия для Беларуси по-прежнему остается основным торговым партнером. По итогам первого полугодия 2019-го на ее долю приходилось больше 40 % белорусского экспорта и 55 % импорта.

Дмитрий Мезенцев: «Мне важно понимать, какие есть претензии в адрес белорусских сельхозтоваров и производителей»

К слову, в России белорусские продукты тождественны с понятием «качество». С гастролей из Минска даже Алла Пугачева уехала с национальными брендовыми гостинцами: салом, конфетами и тремя мешками картофеля.

Дмитрий Мезенцев: «Мне важно понимать, какие есть претензии в адрес белорусских сельхозтоваров и производителей»

По признаниям примадонны, такие гастрономические презенты от Президента Александра Лукашенко она привезла домой.

Алла Пугачёва попробовала конфеты от Президента Беларуси. И вот её реакция

Впрочем, наш картофель в высших кругах России уже давно распробовали.

ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке

Люди в материале: Дмитрий Мезенцев
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Работа над дорожными картами белорусско-российской интеграции продолжается. Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевич: "Хотелось бы знать содержание тех 16 «дорожных карт», которые уже согласованы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика