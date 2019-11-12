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Tesla будут делать в Германии: новую «Гигафабрику» построят под Берлином

13.11.2019 21:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спрос на электромобили растет во всем мире, включая и европейский регион. Немудрено, что Tesla в скором времени серьезно нарастит свои производственные мощности — китайский завод компании уже приступил к тестовому производству электромобилей, а теперь Илон Маск подтвердил место для строительства нового предприятия в Европе.


Фабрику Gigafactory 4 возведут в Германии, в окрестностях Берлина — рядом с новым аэропортом «Берлин-Бранденбург», который откроется в следующем году. Ранее Tesla изучала возможности строительства предприятия в Великобритании, но от этих планов пришлось отказаться из-за «Брекзита». Об этом Маск заявил на днях во время вручения ему престижной награды Golden Steering Wheel («Золотой руль»), присуждаемой немецким изданием Autobild.


На немецком заводе Tesla планируется выпускать не только электромобили, но и тяговые батареи для них. Кроме того, по словам Маска, в Берлине появятся дизайнерская студия и инженерный центр Tesla. Начало производства электромобилей на европейском заводе Tesla ожидается в конце 2021 года.

Берлинская Gigafactory станет четверым заводом Tesla. Первая «Гигафабрика» располагается в Неваде, Gigafactory 2 работает в Баффало (штат Нью-Йорк) и занимается выпуском солнечных батарей, а третье полноценное предприятие Tesla в Китае в 2020 году приступит к массовому выпуску электромобилей Model 3 и Model Y.

 
 
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Tesla продолжит наращивать свои производственные мощности - китайский завод компании уже приступил к тестовому производству электромобилей, а к концу 2021 года должно...
 
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