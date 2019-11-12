В Словакии автобус столкнулся с грузовиком, погибли 13 человек

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пишет БелТА. По предварительной информации, автобус столкнулся с большегрузным автомобилем, перевозившим камни. Из-за сильного удара пассажирское транспортное средство вылетело в кювет. Авария произошла сегодня днем,БелТА. По предварительной информации, автобус столкнулся с большегрузным автомобилем, перевозившим камни. Из-за сильного удара пассажирское транспортное средство вылетело в кювет.





Около 30 пожарных, а также экипаж вертолетной службы скорой помощи направились на место происшествия. Ожидается прибытие на место трагедии министра внутренних дел Словакии Денисы Саковой.





Причины аварии выясняются, район ДТП оцеплен, движение на этом участке дороги приостановлено. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы.







