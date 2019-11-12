|
В Словакии автобус столкнулся с грузовиком, погибли 13 человек
Источник материала: Партизан
В Нитрьянском крае Словакии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Погибли по меньшей мере 13 человек, еще 20 пострадали, сообщает словацкая газета Pravda.
Фото spravy.pravda.sk
Авария произошла сегодня днем,
Около 30 пожарных, а также экипаж вертолетной службы скорой помощи направились на место происшествия. Ожидается прибытие на место трагедии министра внутренних дел Словакии Денисы Саковой.
Причины аварии выясняются, район ДТП оцеплен, движение на этом участке дороги приостановлено. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Нитрьянском крае Словакии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Погибли по меньшей мере 13 человек, еще 20 пострадали, сообщает словацкая газета Pravda.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)