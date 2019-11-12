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«Я захотел изобрести эликсир, который продлит жизнь». В 12 лет он стал студентом меда
Источник материала: СТВ
Тимур Сушко, студент Белорусского государственного медицинского университета:
Тимур Сушко. В 12 лет он стал студентом медицинского университета.
Тимур Сушко:
Алфавит Тимур выучил к полутора годам, до двух лет научился бегло читать. В школу пошел, когда еще не было 6, после 5-го класса – оказался сразу в 7-м, а потом и вовсе перешел на индивидуальное обучение.
Все экзамены сданы, и вот он – самый младший студент престижнейшего вуза. Правда, мечтами об эликсире молодости белорусский вундеркинд не ограничивается.
Тимур Сушко:
Больше сотни медалей и десятки кубков, в том числе международных стартов. Тимур Сушко, кроме прочего, сильнейший пловец мира в своем возрасте.
Игорь Неженец, старший преподаватель кафедры спорта Белорусского национального технического университета:
Ирма Моссэ, заведующая лабораторией генетики человека:
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Тимур Сушко, студент Белорусского государственного медицинского университета:Когда я узнал, что люди умирают, захотел изобрести лекарство от всех болезней,...
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