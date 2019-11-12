В день парламентских выборов в Беларуси устроят концерты и дегустации

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси готовятся к выборам в нижнюю палату парламента – Палату представителей. Пройдут они 17 ноября. Избирателей ждут товары без наценки, мастер-классы и дегустации, сообщает «МИР 24».

Всего в республике и за ее пределами почти шесть тысяч избирательных участков. Чтобы привлечь максимальное количество людей, на местах пройдут разные концерты. Развлекать избирателей будут известные белорусские артисты.

«Наши кандидаты в депутаты проводят очень яркие кампании. По выходным мы видим, что даже и танцевальные коллективы выступают. Это все очень красиво сделано. На самом деле молодцы. У нас созданы все условия. У нас есть и интерактивные карты, и приглашения на выборы, и стенды, где расклеены программы кандидатов в депутаты», – сказал председатель Минской городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов. Специалисты прогнозируют высокую явку. На 110 депутатских мест в Палате представителей претендуют более 500 кандидатов.