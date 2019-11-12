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Преимущества и недостатки вертикальных родов
Источник материала: СТВ
Практически каждый роддом – это целый спектр услуг. Переждать схватки в джакузи или относительно новое веяние – вертикальные роды. Выбор сегодня есть даже в родильном зале.
Марина Терехович, врач-акушер-гинеколог УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:
Татьяна Зенькевич, акушерка-преподаватель курсов «Роды без страха» УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:
Женщина переходит на активно легкое дыхание, и ребенок постепенно рожается, а акушерке ничего не остается, как только вовремя поймать ребёночка и передать маме.
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Практически каждый роддом – это целый спектр услуг. Переждать схватки в джакузи или относительно новое веяние – вертикальные роды. Выбор сегодня есть даже в...
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