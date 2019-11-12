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От страха до эйфории. Как помогают беременным подготовиться к родам в областных роддомах
Источник материала: СТВ
Что касается родов и нашего состояния, перечислим эти эмоции. Это и страх, и беспомощность, и счастье, и эйфория и еще много всего разного.
Начало новой жизни. Сегодня это целая наука. От ЭКО и до самых современных технологий по выхаживанию малышей. В наших роддомах помогают выжить даже малышам с весом в 500 граммов.
Вот курсы для беременных – в областном роддоме, их организовали 20 лет назад.
Татьяна Зенькевич, акушерка-преподаватель курсов «Роды без страха» УЗ «Клинический родильный дом Минской области»:
Партнерские роды – это тоже сегодня привычное дело в Беларуси.
Татьяна Зенькевич:
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Что касается родов и нашего состояния, перечислим эти эмоции. Это и страх, и беспомощность, и счастье, и эйфория и еще много всего разного. О том, как помогают...
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