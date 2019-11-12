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Издали кажется, что букет, а на самом деле сладость. Как выбирают лучшего кондитера и шеф-повара на «Продэкспо»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самое привлекательное, а главное вкусное блюдо выбирали 13 ноября на выставке «Продэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Настоящие кулинарные бои развернулись за звания «Кондитер года» и «Шеф-повар». Приз – бриллиантовый колпак и поездка на Всемирную кулинарную олимпиаду – 2020.
Кристина Федорович, корреспондент:
Правду говорят, что повара никогда не бывают голодными?
Артем Левкун, техник-технолог предприятия по производству продукции общественного питания:
А если, как почти у каждой хозяйки бывает, пока готовишь, все попробуешь – не беда. Сегодня кондитеры сделали акцент на натуральные продукты. Правда, банальными мукой и сахаром не ограничиваются, экзотика имеет место быть. Говорят, это прямой путь к победе.
Так считает и Анна, которая в профессии всего два года.
Вот, кстати, и ее работа. Издали кажется, что это букет, но не тут-то было. Все это – сахарная мастика и месяц упорного труда.
Анна Набогез, кондитер:
На «ты» с кастрюлями и поварешками Дмитрий вот уже 20 лет. Сегодня борется за звание, как здесь это называют, в онлайн-условиях: за всем процессом наблюдает жюри. Кондитер может принести с собой только инструменты для работы и красители, все остальное от организаторов.
И самое главное – время. На «все про все» 10 часов, которые можно растянуть на двое суток. Но, несмотря на дедлайны, журналистское любопытство победило.
Дмитрий Антипенко, кондитер:
Тех, кто хочет забрать призы, более двухсот. Это мастера своего дела из семи стран: Украины, России, Беларуси, Сербии, Северной Македонии, Латвии и Хорватии.
По соседству с Дмитрием сражаются за победу и повары. Перед ними несколько иная задача: показать авторский стиль в трех блюдах: холодная, горячая закуска и десерт.
Лимит времени – два часа. Судя по количеству фотографирующих людей, соцсети сегодня явно ждут вкусные картинки.
Павел Маковка, председатель Федерации шеф-поваров и кондитеров:
Победителей, которых объявят 14 ноября, ждет поездка на Всемирную кулинарную олимпиаду – 2020, которая пройдет в Германии и, конечно, бриллиантовый колпак. Так что ничего не остается, как пробовать и выбирать.
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Издали кажется, что букет, а на самом деле сладость. Как выбирают лучшего кондитера и шеф-повара на «Продэкспо»
Новости Беларуси. Самое привлекательное, а главное вкусное блюдо выбирали 13 ноября на выставке «Продэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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