ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»

13.11.2019 22:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Полоцке проходит первый международный фестиваль профессиональных лесорубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»

Это парни и девушки – учащиеся колледжей и техникумов из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии. Всего на титул «Лесоруб-2019» претендуют более полусотни человек. Корреспондент Анастасия Бут расскажет подробности.

«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»

Она не готовит блины на кухне, а выпиливает их прямо из бревна. Хрупкая внешность и железный характер – именно такой в моменты соревнований видят Вику Усманову. В октябре девушка вернулась из Латвии с бронзовой наградой в похожем конкурсе.

«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»

Виктория Усманова, участница международного конкурса «Лесоруб-2019» (Беларусь):
Это не женское дело, но это спортивный интерес, спорт. Конечно же, интересно всем этим заниматься. Адреналин. Ощущения. Знакомство с новыми людьми, получение опыта. Достижение каких-то результатов, целей собственных.

«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»

«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»

Девушки соревнуются в категории «Леди». Требования и задания такие же, как у парней: монтаж цепи на бензопиле, обрезка сучьев, точный распил бревна.

«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»

Анастасия Бут, корреспондент:
Один из самых сложных и зрелищных конкурсов. Здесь очень важно с ювелирной точностью рассчитать направление валки и угол подпила. Упасть дерево, а оно длиной 18 метров, должно в специальные ворота. В идеале прямо на эту фишку.

«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»

В Беларуси международный конкурс профмастерства среди учащихся колледжей и техникумов лесной отрасли проводится впервые. На титул «Лесоруб-2019» претендуют более 50 человек из пяти стран: Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии.

«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»

Ольга Жестовских, участница международного конкурса «Лесоруб-2019» (Республика Карелия, Россия):
Соревнования отличные. Нравится, что есть ребята из других городов, стран. Это обмен опытом какой-то, и все-таки обмен личными какими-то качествами.

«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»

Каролис Пятрусявичус, участник международного конкурса «Лесоруб-2019» (Литва):
Много новых лиц, много соперников, которых не знаю. И всегда интересно что-то новое получить. Организация на высоком уровне.

«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»

Фейерверк и мастер-класс от лучшего лесоруба мира, белоруса Валерия Дуровича. Он же – студент-заочник Полоцкого лесного колледжа.

«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»

Валерий Дурович, чемпион мира среди лесорубов (Беларусь): 
Самый удачный – 2016 год. Польша, город Висла, где я стал абсолютным чемпионом мира и моя команда стала чемпионами мира. В Норвегии мы подтвердили командный дух и стали опять же чемпионами мира. Сегодня лесорубы Беларуси лучшие, они доказали это.

«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»

Впереди – испытание лесом и проверка теоретических знаний. Закончится фестиваль 15 ноября, а вот навыки останутся навсегда. Причем не только рубки дерева, но и его взращивания. Лесник – подчеркивают участники – профессия прежде всего созидательная.

Люди в материале: Виктория Усманова, Анастасия Бут, Ольга Жестовских, Каролис Пятрусявичус, Валерий Дурович
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Полоцке проходит первый международный фестиваль профессиональных лесорубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это парни и...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика