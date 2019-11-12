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«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Полоцке проходит первый международный фестиваль профессиональных лесорубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это парни и девушки – учащиеся колледжей и техникумов из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии. Всего на титул «Лесоруб-2019» претендуют более полусотни человек. Корреспондент Анастасия Бут расскажет подробности.
Она не готовит блины на кухне, а выпиливает их прямо из бревна. Хрупкая внешность и железный характер – именно такой в моменты соревнований видят Вику Усманову. В октябре девушка вернулась из Латвии с бронзовой наградой в похожем конкурсе.
Виктория Усманова, участница международного конкурса «Лесоруб-2019» (Беларусь):
Девушки соревнуются в категории «Леди». Требования и задания такие же, как у парней: монтаж цепи на бензопиле, обрезка сучьев, точный распил бревна.
Анастасия Бут, корреспондент:
В Беларуси международный конкурс профмастерства среди учащихся колледжей и техникумов лесной отрасли проводится впервые. На титул «Лесоруб-2019» претендуют более 50 человек из пяти стран: Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии.
Ольга Жестовских, участница международного конкурса «Лесоруб-2019» (Республика Карелия, Россия):
Каролис Пятрусявичус, участник международного конкурса «Лесоруб-2019» (Литва):
Фейерверк и мастер-класс от лучшего лесоруба мира, белоруса Валерия Дуровича. Он же – студент-заочник Полоцкого лесного колледжа.
Валерий Дурович, чемпион мира среди лесорубов (Беларусь):
Впереди – испытание лесом и проверка теоретических знаний. Закончится фестиваль 15 ноября, а вот навыки останутся навсегда. Причем не только рубки дерева, но и его взращивания. Лесник – подчеркивают участники – профессия прежде всего созидательная.
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«Адреналин. Ощущения. Знакомство». В Полоцке проходит первый международный лесной фестиваль «Лесоруб-2019»
Новости Беларуси. В Полоцке проходит первый международный фестиваль профессиональных лесорубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это парни и...
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