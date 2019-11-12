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«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями

13.11.2019 22:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставку на него делают те, кто по тем или иным причинам не сможет проявить электоральную активность в основной день выборов. Возможностью пользуются и те, кто остерегается лишней суеты и кому по объективным причинам нужно больше времени и внимания.

Проверку на безбарьерность мест для голосования провели наши корреспонденты.

«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Тест-драйв на безбарьерность. Наш герой Олег любезно согласился поучаствовать в эксперименте. Узнаем, насколько быстро и без лишних усилий он сможет попасть на избирательный участок и отдать голос за выбранного кандидата.

«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями

Раньше Олег Левосик всегда голосовал на дому. В 2019 году у него изменился адрес прописки, и избирательный участок оказался прямо напротив дома. Олег активно занимается спортом, настольный теннис и пауэрлифтинг – строго по расписанию. На все тренировки добирается сам, поэтому не растерялся и у нового здания сразу нашел пандус. Дверные проемы позволяют проехать коляске. Дальше – на участок. Требования соблюдены.

«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями

Татьяна Богатеева, председатель участковой избирательной комиссии № 25: 
Работают волонтеры, которые в случае необходимости помогут человеку преодолеть препятствия. Кабинки специального образца, они немного шире обычных.

«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями

Свой выбор Олег сделал. Признался, что ждет изменений: белорусские города должны стать дружелюбнее для людей с особенностями.

«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями

Олег Левосик, житель Бреста
Были люди, которые ходили и общались с нами, рассказывали, что они хотят поменять, чтобы было лучше. Вот один из таких кандидатов, с которым я общался, мне очень сильно понравился. Решил за него проголосовать.

«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями

Николай Зинчук свой район знает как свои пять пальцев. Без труда находит участок для голосования, хотя уже много лет незрячий. «Видеть» помогает трость. Обычно на избирательный участок его приводила дочь, но в этом году не смогла. Решил голосовать досрочно и самостоятельно.

«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями

– Я с Гаврилова, 1, хотел бы сегодня проголосовать.
– Можно ваш паспорт?
– Можно.

«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями

Члены комиссии озвучивают имена и биографию кандидатов, называют последовательность. В кабинке для голосования выбор делать уже доверяя только своим тактильным ощущениям.

«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями

Николай Зинчук, житель Бреста:
Отверстия достаточно такие, что прощупываются хорошо. Самое сложное было – ручку нашел. Но это же не проблема, ручку на столе найти. Все хорошо. Подсказали, где ящик стоит. Не было проблем.

«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями

Олег и Николай воспользовались правом досрочного голосования, чтобы в спокойной обстановке преодолеть потенциальные барьеры. Те, кто не имеет возможности прийти самостоятельно на избирательные участки, смогут отдать свой голос на дому 17 ноября.

«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями

Александр Коледа, председатель Брестской областной избирательной комиссии:
Основываясь на истории досрочного голосования, хочу сказать, что все последние выборные кампании и у нас в области, и в целом в стране досрочное голосование – это очень востребованная форма и очень удобная для избирателей.

«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями

Досрочно проголосовать можно будет вплоть до вечера 16 ноября. Остальные же смогут воспользоваться избирательным правом в основной день выборов 17 ноября.

Люди в материале: Кристина Протосовицкая, Татьяна Богатеева, Олег Левосик, Николай Зинчук, Александр Коледа
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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