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«Подсказали, где ящик стоит». Как голосуют люди с ограниченными физическими возможностями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ставку на него делают те, кто по тем или иным причинам не сможет проявить электоральную активность в основной день выборов. Возможностью пользуются и те, кто остерегается лишней суеты и кому по объективным причинам нужно больше времени и внимания.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Раньше Олег Левосик всегда голосовал на дому. В 2019 году у него изменился адрес прописки, и избирательный участок оказался прямо напротив дома. Олег активно занимается спортом, настольный теннис и пауэрлифтинг – строго по расписанию. На все тренировки добирается сам, поэтому не растерялся и у нового здания сразу нашел пандус. Дверные проемы позволяют проехать коляске. Дальше – на участок. Требования соблюдены.
Татьяна Богатеева, председатель участковой избирательной комиссии № 25:
Свой выбор Олег сделал. Признался, что ждет изменений: белорусские города должны стать дружелюбнее для людей с особенностями.
Олег Левосик, житель Бреста:
Николай Зинчук свой район знает как свои пять пальцев. Без труда находит участок для голосования, хотя уже много лет незрячий. «Видеть» помогает трость. Обычно на избирательный участок его приводила дочь, но в этом году не смогла. Решил голосовать досрочно и самостоятельно.
– Я с Гаврилова, 1, хотел бы сегодня проголосовать.
Члены комиссии озвучивают имена и биографию кандидатов, называют последовательность. В кабинке для голосования выбор делать уже доверяя только своим тактильным ощущениям.
Николай Зинчук, житель Бреста:
Олег и Николай воспользовались правом досрочного голосования, чтобы в спокойной обстановке преодолеть потенциальные барьеры. Те, кто не имеет возможности прийти самостоятельно на избирательные участки, смогут отдать свой голос на дому 17 ноября.
Александр Коледа, председатель Брестской областной избирательной комиссии:
Досрочно проголосовать можно будет вплоть до вечера 16 ноября. Остальные же смогут воспользоваться избирательным правом в основной день выборов 17 ноября.
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается досрочное голосование на выборах депутатов в Палату представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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