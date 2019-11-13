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Минское «Динамо» одержало волевую победу над подольским «Витязем»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» одержало вторую подряд победу в КХЛ, обыграв дома подольский «Витязь» — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0).
«Зубры» хорошо начали матч и повели 1:0 после гола Артема Демкова, но уже через три минуты «Витязь» вел в счете благодаря точным броскам Гребенщикова и Лаюнена.
Минское «Динамо» одержало вторую подряд победу в КХЛ, обыграв дома подольский «Витязь» — 4:3 (2:2, 2:1, 0:0).
«Зубры» хорошо начали матч и повели 1:0 после гола Артема Демкова, но уже через три минуты «Витязь» вел в счете благодаря точным броскам Гребенщикова и Лаюнена.
И все же хозяева смогли отыграться еще до перерыва: свою первую шайбу в сезоне забросил Райан Спунер.
В начале второго периода Александр Семин вновь вывел «Витязь» вперед, но минчане не только отыгрались, но и повели в счете. Сначала мощным броском отметился Никита Крыскин, а затем здорово сыграл Райан Спунер, который оформил дубль.
«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Ерёменко — Крыскин, Мартынов — Паре — Принс; Готовец (А) — Денисов, А. Костицын (А) — Ковыршин — Демков; Знахаренко — Достанко, Павлович (А) — Спунер — Пулккинен; Дюков, Павленко — Дадонов — Китаров — Когалев.
«Витязь»: Ежов (Кочетков); Евсеенков — Ержабек, Макеев — Бывальцев — Семин; Паутов — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Йормакка; Головков — Шинкевич, Варфоломеев — Чернов — Ларичев; Воронков, Монс — Квартальнов — Шевченков.
В субботу минское «Динамо» сыграет дома с «Авангардом».
SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.
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Минское «Динамо» одержало вторую подряд победу в КХЛ, обыграв дома подольский «Витязь» - 4:3 (2:2, 2:1, 0:0).
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