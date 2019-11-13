Правительство хочет создать в Беларуси реальную конкурентную среду

Источник материала: Ежедневник





Правительство Беларуси разрабатывает программный документ по развитию конкуренции в стране, который предполагает устранение барьеров на этом пути и создания равных условий хозяйствования для государственных и частных компаний.

Как заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на международной конференции «Развитие конкуренции на отраслевых рынках», правительство сейчас заканчивает разработку самого важного документа для развития конкуренции – это программа развития конкуренции на среднесрочный период.

«Это задача одновременно и очень сложная, и очень важная для нас», – отметил Сергей Румас. По его словам, правительству предстоит решить две важных задачи на этом пути.

В первую очередь это – открытие рынков и снижение доли государства там, где это экономически целесообразно и не противоречит экономической безопасности государства. При это данный процесс должен сопровождать устранением барьеров для бизнеса.

Второе, что предстоит сделать – построить систему защиты основ и принципов конкуренции государственными органами всех уровней, адвокатирование конкуренции в стране.

«Данная программа будет определять приоритеты и основные направления развития конкурентной политики в стране. Среди них – общее улучшение конкурентной среды за счет сокращения необоснованных барьеров, создание механизмов предотвращения избыточного регулирования, развитие инфраструктуры и обеспечение ее доступности для участников рынка», – сказал премьер-министр.

Сергей Румас отметил, что сегодня и развитые, и развивающиеся страны в качестве одного из приоритетов видят защиту и развитие конкуренции, и Беларусь не является исключением. Он напомнил, что три года назад в стране создано Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Это стало позитивным сигналом для инвесторов и бизнеса.

"Развитие конкуренции начали рассматривать как вектор государственной политики и одновременно осознанную необходимость, а антимонопольный орган стал одним из ключевых инструментов рыночного регулирования и контроля», – сказал премьер-министр.

В 2018 году в новой редакции был принят закон о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции. При активном участии МАРТ разработан ряд нормативных актов для либерализации условий ведения бизнеса, в том числе созданы дополнительные возможности для развития торговли на селе. Активно совершенствуется законодательство в сфере госзакупок. Сегодня МАРТ работает над изменением закона о государственном регулировании торговли, а также над проектом указа о противодействии монополизации в области торговли.

Спорить о том, что в последнее время государство пытается сделать очень многое для развития конкуренции, было бы глупо. Это видно по многим шагам и нормативным актам. Однако, к сожалению, в большинстве случаев процесс идет не так как следовало бы. И этом есть ряд причин.

Дальнейшее движение в этом направлении просто невозможно без реально независимой судебной системы, или хотя бы независимого Экономического суда, через который решаются очень многие конкурентные вопросы. Во всех развитых странах, на которые ссылается Сергей Румас, суды составляют основу не только равной конкуренции, но и равных прав всех и вся. Беларусь, к сожалению, еще не созрела для этого. Поэтому все выхлоп от всех действий правительства по созданию реальной конкурентной среды, по-прежнему будет в сотни раз меньше приложенных усилий. Вот так, с натугой, и будем двигаться вперед.