В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы стартовал марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»

Источник материала: Вороновская газета





К слову, проведение гражданско-патриотического марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» стало в университете уже доброй многолетней традицией, и в этом году он приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Подробностями делится пресс-секретарь университета Ольга Кишкель:

– В течение полугода конкурсанты будут принимать участие в мероприятиях пяти направлений – интеллектуальный цикл «Мы – наследники Победы!», творческий «Молодежь. Инициатива. Будущее», военно-спортивный «К защите Отечества готов!», мероприятия по воспитанию ответственного отношения к семье «Вместе – в защиту жизни, нравственности и семейных ценностей» и спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья!





Вообще программа своеобразных соревнований очень насыщенна: молодые люди будут мастерить скворечники, печь хлеб, демонстрировать иные способности и умения. В частности, состоятся фотоконкурс «Моя малая Родина», конкурс плакатов «Во славу Великой Победы», выявят сильнейшего и черлидерские группы. Финал марафона соберет победителей в стенах университета в канун празднования 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.





Уже на протяжении шести лет военно-патриотический марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» становится своеобразной площадкой добра, объединяющей преподавателей и студентов, учащихся колледжей и школьников. Акция дает посыл всем участникам: будьте здоровыми, сильными, активными, жизнерадостными и целеустремленными патриотами своей Родины!





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