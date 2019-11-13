ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы стартовал марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»

13.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы стартовал марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»

К слову, проведение гражданско-патриотического марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» стало в университете уже доброй многолетней традицией, и в этом году он приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Подробностями делится пресс-секретарь университета Ольга Кишкель:

– В течение полугода конкурсанты будут принимать участие в мероприятиях пяти направлений – интеллектуальный цикл «Мы – наследники Победы!», творческий «Молодежь. Инициатива. Будущее», военно-спортивный «К защите Отечества готов!», мероприятия по воспитанию ответственного отношения к семье «Вместе – в защиту жизни, нравственности и семейных ценностей» и спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья!

В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы стартовал марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»

Вообще программа своеобразных соревнований очень насыщенна: молодые люди будут мастерить скворечники, печь хлеб, демонстрировать иные способности и умения. В частности, состоятся фотоконкурс «Моя малая Родина», конкурс плакатов «Во славу Великой Победы», выявят сильнейшего и черлидерские группы. Финал марафона соберет победителей в стенах университета в канун празднования 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

 
В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы стартовал марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»

 

Уже на протяжении шести лет военно-патриотический марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» становится своеобразной площадкой добра, объединяющей преподавателей и студентов, учащихся колледжей и школьников. Акция дает посыл всем участникам: будьте здоровыми, сильными, активными, жизнерадостными и целеустремленными патриотами своей Родины!
 
В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы стартовал марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»

 

www.sb.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К слову, проведение гражданско-патриотического марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!» стало в университете уже доброй многолетней традицией, и в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз: с 24 ноября начнутся снегопады и ледяные дожди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика