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В Лидском районе грузовик врезался в «Мицубиси». Водитель легковушки получил травму носа
Источник материала: Lida.Info
Вчера около 2 часов дня водитель грузового автомобиля «МАЗ» двигался по автодороге М-11 «граница Литовской Республики-Лида-Слоним» со стороны города Лида.
Перед ним ехал автомобиль «Мицубиси», который вблизи деревни Минойты захотел повернуть налево. Двигавшийся позади 53-летний водитель «МАЗа» неправильно выбрал безопасную дистанцию, попытался остановить грузовик и чтобы избежать столкновения стал уходить на встречку, но ударил в левую часть поворачивающую легковушку.
В результате ДТП 21-летний водитель «Мицубиси» с травмой носа был доставлен в районную больницу.
По факту ДТП проводится проверка, сообщает
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Вчера около 2 часов дня водитель грузового автомобиля «МАЗ» двигался по автодороге М-11 «граница Литовской Республики-Лида-Слоним» со стороны города Лида. Перед ним...
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