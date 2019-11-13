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В Лидском районе грузовик врезался в «Мицубиси». Водитель легковушки получил травму носа

13.11.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе грузовик врезался в «Мицубиси». Водитель легковушки получил травму носа

Вчера около 2 часов дня водитель грузового автомобиля «МАЗ» двигался по автодороге М-11 «граница Литовской Республики-Лида-Слоним» со стороны города Лида.

Перед ним ехал автомобиль «Мицубиси», который вблизи деревни Минойты захотел повернуть налево. Двигавшийся позади 53-летний водитель «МАЗа» неправильно выбрал безопасную дистанцию, попытался остановить грузовик и чтобы избежать столкновения стал уходить на встречку, но ударил в левую часть поворачивающую легковушку.

В результате ДТП 21-летний водитель «Мицубиси» с травмой носа был доставлен в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ.

В Лидском районе грузовик врезался в «Мицубиси». Водитель легковушки получил травму носа

 
 
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Вчера около 2 часов дня водитель грузового автомобиля «МАЗ» двигался по автодороге М-11 «граница Литовской Республики-Лида-Слоним» со стороны города Лида. Перед ним...
 

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