В Лидском районе грузовик врезался в «Мицубиси». Водитель легковушки получил травму носа

Источник материала: Lida.Info





Вчера около 2 часов дня водитель грузового автомобиля «МАЗ» двигался по автодороге М-11 «граница Литовской Республики-Лида-Слоним» со стороны города Лида.

Перед ним ехал автомобиль «Мицубиси», который вблизи деревни Минойты захотел повернуть налево. Двигавшийся позади 53-летний водитель «МАЗа» неправильно выбрал безопасную дистанцию, попытался остановить грузовик и чтобы избежать столкновения стал уходить на встречку, но ударил в левую часть поворачивающую легковушку.

В результате ДТП 21-летний водитель «Мицубиси» с травмой носа был доставлен в районную больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ .



