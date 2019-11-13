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Жители Мстиславля встретились с председателем райисполкома Дмитрием Пимошенко

13.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Жители Мстиславля встретились с председателем райисполкома Дмитрием Пимошенко, чтобы решить проблемы жилищно-коммунального характера. Именно эта тематика была заявлена на приём граждан главой района в прошлую пятницу, 8 ноября.

Казалось бы, и выходные большие, и беспокойная служба ЖКХ, но за ответами пришли всего 4 человека.

Жительница переулка Садового Татьяна Исаева интересовалась, какие виды ремонтных работ обязаны проводить коммунальщики в арендном жилье. Она пояснила, что живёт с мужем в индивидуальном жилом доме, а им, пенсионерам, сложно самостоятельно заниматься ремонтом, да и платят они по коммунальным счетам исправно.

Жители Мстиславля встретились с председателем райисполкома Дмитрием Пимошенко

▪ Татьяна Исаева обратилась к председателю райисполкома Дмитрию Пимошенко по вопросу ремонта арендного жилья. Фото Михаила Букинича.

Дмитрий Пимошенко пояснил, что законодательством чётко регламентированы виды работ, которые может проводить УКПП «Жилкомхоз» за собственные средства, а которые с привлечением средств арендатора. Ремонт отмостки и цоколя входит в зону ответственности коммунальщиков. Руководитель района поручил службе выполнить эту работу в 2020 году в весенний период с наступлением благоприятной погоды.

По дорожному вопросу обратились два человека. Геннадий Сидоренков просил привести дорогу по третьему переулку Энгельса, где он проживает, в надлежащее состояние. «Дорога находится под уклоном. В дождливую погоду не всегда есть возможность по ней проехать», — пояснил он. Дмитрий Пимошенко поручил специалистам выехать на место и разобраться, какие виды работ там необходимо сделать и обозначить конкретное время на решение проблемы.

Александр Тадеуш просил сделать улицу Мичурина в асфальтированном исполнении. Ему пояснили, что на данный вид работ не предусмотрено финансирование. А нынешнее состояние дороги в гравийном исполнении не вызывает нареканий.

Житель улицы Дзержинского Валерий Киселёв обратился с вопросом, который волнует всех любителей банных услуг. Речь шла о ремонте городской бани.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при райисполкоме здание бани было признано аварийно-опасным, а соответственно и прекращено оказание услуг.

Как пояснил Дмитрий Пимошенко, в 2020 году запланировано строительство нового здания. Любители банных услуг смогут их оценить уже в будущем году.

Михаил БУКИНИЧ.

 
 
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Жители Мстиславля встретились с председателем райисполкома Дмитрием Пимошенко, чтобы решить проблемы жилищно-коммунального характера. Именно эта тематика была...
 
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