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В рамках проекта по созданию деревень будущего, в агрогородке Курманово прошёл субботник

13.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Лесополоса вдоль дороги, которая ведёт к Курмановской школе, стала чистой и облагороженной. Инициативу райисполкома и районного Совета депутатов поддержали Темнолесское лесничество, жители аг. Курманово, работники местной школы.

В рамках проекта по созданию деревень будущего, в агрогородке Курманово прошёл субботник

В рамках проекта по созданию деревень будущего, в агрогородке Курманово прошёл субботник

Подобная работа по наведению порядка в сельских населённых пунктах началась не вчера. Многие заметили, как преображаются наши деревни.

Благодаря программе по благоустройству, в рамках проекта по созданию деревень будущего, можно не только сохранить малые населённые пункты, но и сделать их максимально привлекательными для жизни.

— Благоустройство и порядок — это первый шаг проекта, — рассказывает председатель райсовета депутатов Елена Клеенкова, которая также занималась наведением порядка в лесополосе. — Ещё предстоит большая работа по приведению в надлежащий порядок социальных объектов, дорог… Например, в Сельце уже отремонтирована кровля школы. Разработан план по дальнейшему наведению порядка здесь, пункты которого будут реализовываться в ближайшее время.

В рамках проекта по созданию деревень будущего, в агрогородке Курманово прошёл субботник

В рамках проекта по созданию деревень будущего, в агрогородке Курманово прошёл субботник

Глава депутатского корпуса района также отметила, что, к сожалению, местные жители пока не так активно принимают участие в этой работе. «Люди должны понимать, что в доме (деревне. — Прим. «СК») наводить порядок — их обязанность. Не стоит ждать, когда кто-то придёт и уберёт. А если кто-то пришёл, то самим активно включаться в эту работу», — подчеркнула она.

В рамках проекта по созданию деревень будущего, в агрогородке Курманово прошёл субботник

Напомним, что в проект по созданию деревень будущего в нашем районе включены Курманово, Селец, Шамовщина и Андраны.

Михаил БУКИНИЧ.

 
 
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Лесополоса вдоль дороги, которая ведёт к Курмановской школе, стала чистой и облагороженной. Инициативу райисполкома и районного Совета депутатов поддержали...
 
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