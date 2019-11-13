Он провел несколько сложных матчей и не облажался

by.tribuna.com В нынешнем сезоне о белорусских судьях говорят много и не очень лестно. Наверное, каждый тренер «вышки» хотя бы раз публично критиковал работу арбитров, пишет





Пока что обстоятельно не доставалось, пожалуй, только Амину Кургхели. 28-летний рефери, только в прошлом сезоне начавший судить матчи «элиты», смотрится здорово. В этом году он отработал уже 15 игр «вышки» и не допустил в них существенных «косяков». В рейтинге судей, который составляет газета «Прессбол», Кургхели располагается на первой строчке с оценкой 7,97 из 10 возможных баллов.





В судейских кругах Амина считают одним из самых перспективных рефери страны. Ему не боятся доверять самые важные матчи чемпионата. Кургхели, которого АБФФ рекомендовала для включения в список рефери ФИФА, уверенно отработал противостояние БАТЭ с «Шахтером», а также зарубу брестского «Динамо» и «Ислочи». В обеих встречах хватало сложных эпизодов вроде попаданий мячом в руку защитников в штрафной площади и грубых стычек. Амин здорово разбирался в моментах и после матчей ловил респекты от Александра Глеба, Юлиуса Сзоке, Александра Гутора и других топовых игроков «вышки».













– В такой непростой для белорусского судейства период Амин – настоящая находка. В сложный год он подставил нам плечо и очень помог, – отмечает рефери ФИФА Алексей Кульбаков. – Он блестяще готов физически, поэтому в нужное время оказывается в нужном месте. Несмотря на молодость, он отличается психологической устойчивостью. Сейчас нам нужно поддержать Амина, чтобы он становился еще сильнее. В следующем году Кургхели станет рефери ФИФА. Со своей стороны я буду всячески ему помогать, чтобы об Амине все узнали в Европе, и его ждала хорошая карьера.





Самое интересное, Кургхели мог бы заявить о себе в «вышке» еще раньше, правда, в совершенно другом амплуа.









Амин родился в Гомеле , но имеет алжирские корни. В свое время его отец Али приехал получать высшее образование в город над Сожем, где встретил маму будущего футболиста. Правда, после рождения сына Али вернулся в Алжир, но смог сохранить с Амином хорошие отношения. По информации газеты «Все о футболе» шесть лет назад у Кургхели даже появился паспорт этой страны. Впрочем, это не помогло сделать карьеру за рубежом.





Вообще, карьеру Амина-футболиста не назовешь выдающейся. В резюме нападающего только минорные клубы из Гомельской области. Кургхели пытался пробиться в большой футбол через ДСК и «Жлобин». Хотя, нужно признать, форвард очень перспективно смотрелся, бегая за команду из города сталеваров. В сезоне-2013 Амин забил 21 гол в 21 матче и помог «Жлобину» занять четвертое место во второй лиге. Следующий год получился еще более урожайным – 38 мячей в 30 встречах. Кургхели стал лучшим бомбардиром турнира, повторив установленный двумя годами ранее рекорд Дениса Трапашко.













– Амин приглянулся своими физическими данными и футбольной наглостью. Он не боялся идти в обводку и бить по воротам. Кургхели хорошо ставил корпус и мог зацепиться за мяч. Сразу скажу, в те времена уровень второй лиги был гораздо выше по сравнению с нынешним. Тогда в Д3 играли «Крумкачы», «Ислочь», «Орша», хорошая команда была у «Кобрина», – вспоминает главный тренер «Жлобина» Владимир Благодаров. – За пределами поля Амин был очень спокойным. Не могу назвать его лидером в раздевалке, но на поле он смотрелся очень неплохо. К нему присматривались и «Неман», и брестское «Динамо».





***

Казалось бы, после ударного сезона в Д3 Кургхели пойдет на повышение, но он решил закончить с карьерой футболиста и переквалифицироваться в судью. Еще будучи игроком «Жлобина» он закончил судейские курсы и обслуживал юношеские соревнования и игры чемпионата области. Некоторые арбитры предполагают, что на смену амплуа Амина вдохновил пример земляка Алексея Кульбакова, который к тому времени уже регулярно работал на матчах групповых стадий еврокубков.





– Если честно, я немного удивился тому, как выстрелил Амин. Обычно наших судей постепенно подводят к высшей лиге, а тут он так взлетел. Что тут сказать, представителям судейского корпуса виднее, – говорит Благодаров.









Правда, чтобы прогрессировать дальше и выходить на международный уровень, Амину необходимо подтянуть английский. Знающие арбитра люди говорят, что у него все в порядке с французским, а вот над инглишем еще нужно работать. Впрочем, представители судейского корпуса в разговорах без диктофона уверяют, что с этим вряд ли возникнут сложности. Дело в том, что Кургхели очень ответственно подходит к профессии и много работает над собой. Например, после каждого матча звонит представителям судейского корпуса и обсуждает с ними свои решения.





Белорусские рефери рассказывают, что Амин очень хочет работать в Европе. И даже только начиная судить, Кургхели приезжал на матчи второй лиги и игры лицензирования в цивильных костюмах и чемоданчиком в руке. Однако инспектор-правдоруб Валерий Петрович считает, что Амину пока рано выходить на международный уровень:





– Амин – неплохой судья, но он начинающий. Нельзя его подавать в УЕФА, если он отсудил в Беларуси десять матчей. Да, были неплохие поединки, но были и моменты, когда он получал двойки. Как быть остальным ребятам, которые по семь-восемь лет судят? Тому же Лобацевичу? У него так пропадает стимул работать. Амин берет сейчас в основном за счет физических качеств. Он двигается как метеор. Что ни момент – он рядом. Все видит. Но пройдет пять лет, таких физических кондиций не будет – уже другие качества должны включаться. Не говорю, что Амин плохо судит, но всему свое время.





Фото: vk.com/fcisloch







