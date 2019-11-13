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Валерий Корнилов: боксёры, которые не покажут стремление покорять Олимпиаду, должны навсегда исчезнуть из национальной команды

13.11.2019 23:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На традиционный международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева, который в эти дни принимает Минск, прибыли бойцы из 16 стран мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Валерий Корнилов: боксёры, которые не покажут стремление покорять Олимпиаду, должны навсегда исчезнуть из национальной команды

Белорусы выставили сильнейших, а так же ближайший резерв. Наш тренерский штаб решил просмотреть каждого боксера страны, чтобы сформировать команду на лицензионнные турниры, которые пройдут в 2020 году.

Валерий Корнилов: боксёры, которые не покажут стремление покорять Олимпиаду, должны навсегда исчезнуть из национальной команды

Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
Асанов не выступает. Он выиграл Всемирные армейские игры, провел четыре боя. Естественно, он сейчас на спаде формы, и выставлять его нерационально и безграмотно. Второй момент: два брата Доголевца попрощались с национальной командой, сказали «до свидания».

Валерий Корнилов: боксёры, которые не покажут стремление покорять Олимпиаду, должны навсегда исчезнуть из национальной команды

Есть способные ребята из регионов. Те боксеры, которые не покажут свои амбиции, страстное желание и стремление покорять Олимпийские игры, должны навсегда исчезнуть из национальной команды и списочного состава.

Валерий Корнилов: боксёры, которые не покажут стремление покорять Олимпиаду, должны навсегда исчезнуть из национальной команды

Женщины определяют сильнейших в пяти весах, 13 ноября они боролись за выход в 1/2. Среди победительниц четвертьфинальной стадии есть и белоруски. Алла Ершевич в весе до 60 килограммов смогла выбить из борьбы российскую спортсменку Анастасию Есьман.

Валерий Корнилов: боксёры, которые не покажут стремление покорять Олимпиаду, должны навсегда исчезнуть из национальной команды

Алла Яршевич, участница турнира:
С каждым годом Ливенцев становится все серьезнее, масштабнее. Мы впервые видим представителей Таиланда, Индии у нас в стране. Англичане, европейцы приезжали, но Азии не было. Это на самом деле очень здорово, то, что такой турнир в нашей стране. Ты можешь расти, развиваться немного больше в нашем виде спорта.

Валерий Корнилов: боксёры, которые не покажут стремление покорять Олимпиаду, должны навсегда исчезнуть из национальной команды

Победители минского турнира будут названы в субботу, 16 ноября. Первый лицензионный старт к Олимпийским играм в Токио пройдет в Лондоне с 11 по 23 марта следующего года. Условия для попадания в Японию в каждом весе разные, но в большинстве необходимо занимать место не ниже восьмого.

Валерий Корнилов: боксёры, которые не покажут стремление покорять Олимпиаду, должны навсегда исчезнуть из национальной команды

Люди в материале: Валерий Корнилов, Алла Яршевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На традиционный международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева, который в эти дни принимает Минск, прибыли бойцы из 16 стран мира,...
 
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