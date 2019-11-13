|
Валерий Корнилов: боксёры, которые не покажут стремление покорять Олимпиаду, должны навсегда исчезнуть из национальной команды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На традиционный международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева, который в эти дни принимает Минск, прибыли бойцы из 16 стран мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусы выставили сильнейших, а так же ближайший резерв. Наш тренерский штаб решил просмотреть каждого боксера страны, чтобы сформировать команду на лицензионнные турниры, которые пройдут в 2020 году.
Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
Есть способные ребята из регионов. Те боксеры, которые не покажут свои амбиции, страстное желание и стремление покорять Олимпийские игры, должны навсегда исчезнуть из национальной команды и списочного состава.
Женщины определяют сильнейших в пяти весах, 13 ноября они боролись за выход в 1/2. Среди победительниц четвертьфинальной стадии есть и белоруски. Алла Ершевич в весе до 60 килограммов смогла выбить из борьбы российскую спортсменку Анастасию Есьман.
Алла Яршевич, участница турнира:
Победители минского турнира будут названы в субботу, 16 ноября. Первый лицензионный старт к Олимпийским играм в Токио пройдет в Лондоне с 11 по 23 марта следующего года. Условия для попадания в Японию в каждом весе разные, но в большинстве необходимо занимать место не ниже восьмого.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валерий Корнилов: боксёры, которые не покажут стремление покорять Олимпиаду, должны навсегда исчезнуть из национальной команды
Новости Беларуси. На традиционный международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева, который в эти дни принимает Минск, прибыли бойцы из 16 стран мира,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)