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Три белоруски пробились из предварительного раунда в основу Кубка Павлова
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершилась квалификация международного теннисного турнира памяти Михаила Павлова, который в эти дни проходит в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В соревнованиях принимают участия спортсменки третьей и четвертой сотни мирового рейтинга. Приятно, что из предварительного раунда в основу пробились сразу три белоруски: Татьяна Сосновская, Анастасия Комар и Кристина Дмитрук. Еще семь наших теннисисток, включая прошлогоднюю победительницу турнира Юлию Готовко, стартовали сразу с основного раунда.
Екатерина Лисица, пресс-секретарь Белорусской федерации тенниса:
Многие юниорки, принимая участие в этом турнире, получают свои первые рейтинговые очки в WTA, что позволяет им дальше развивать свою карьеру. Поэтому мы видим такое большое количество белорусских спортсменок на этом турнире.
Победители в парном разряде станут известны в субботу, 16 ноября, а в воскресенье, 17 ноября узнаем лучшего в одиночке.
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Новости Беларуси. Завершилась квалификация международного теннисного турнира памяти Михаила Павлова, который в эти дни проходит в Минске, сообщили в программе...
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