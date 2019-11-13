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Три белоруски пробились из предварительного раунда в основу Кубка Павлова

13.11.2019 23:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершилась квалификация международного теннисного турнира памяти Михаила Павлова, который в эти дни проходит в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Три белоруски пробились из предварительного раунда в основу Кубка Павлова

В соревнованиях принимают участия спортсменки третьей и четвертой сотни мирового рейтинга. Приятно, что из предварительного раунда в основу пробились сразу три белоруски: Татьяна Сосновская, Анастасия Комар и Кристина Дмитрук. Еще семь наших теннисисток, включая прошлогоднюю победительницу турнира Юлию Готовко, стартовали сразу с основного раунда.

Три белоруски пробились из предварительного раунда в основу Кубка Павлова

Екатерина Лисица, пресс-секретарь Белорусской федерации тенниса:
Кубок Павлова пользуется популярностью не только у спортсменов ближнего и дальнего зарубежья, но является очень знаковым мероприятием для белорусских спортсменок. Для многих из них Кубок Павлова является своеобразным трамплином в профессиональный спорт.

Многие юниорки, принимая участие в этом турнире, получают свои первые рейтинговые очки в WTA, что позволяет им дальше развивать свою карьеру. Поэтому мы видим такое большое количество белорусских спортсменок на этом турнире.

Три белоруски пробились из предварительного раунда в основу Кубка Павлова

Победители в парном разряде станут известны в субботу, 16 ноября, а в воскресенье, 17 ноября узнаем лучшего в одиночке.

Люди в материале: Екатерина Лисица
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Завершилась квалификация международного теннисного турнира памяти Михаила Павлова, который в эти дни проходит в Минске, сообщили в программе...
 
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