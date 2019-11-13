Вадим Галыгин в крови и «белорусские Мальдивы». В прокат вышел белорусский хоррор «Упыри»

Источник материала: Tut.by

«На это кино не было потрачено ни рубля государственных денег», — такими словами началась VIP-премьера нового продюсерского проекта Андрея Курейчика и «Первой Киновидеокомпании». О фильме «Упыри» и правда куда интереснее говорить в разрезе потраченных и привлеченных инвестиций, нежели в контексте кино, но мы постараемся.



Фото: vk.com/upyri.belarus

О чем кино: Компания молодых людей попадает в лесную глубинку на таинственное озеро и сталкивается там с мистическим ужасом. В центре сюжета лежит легенда о том, что с приходом ночи все, кто погиб в воде, превращаются в чудовищ, которые забирают живых с собой.

В кресле продюсера Курейчику заметно комфортнее, чем в режиссерском. По чисто формальным признакам «Упыри» имеют все шансы озолотить команду. На постере — Вадим Галыгин, один из немногих белорусов, которого знают в лицо от мала до велика. В синопсисе — заявка на леденящий душу хоррор. В релизах — отсылки к белорусской мифологии, поверьям и легендам. В трейлере — красоты меловых карьеров. Такое, понимаете, хоть сейчас — на экспорт. Но давайте хотя бы дождемся финальных титров.

Составлять громкие релизы и проводить яркие презентации — то, что команда Курейчика умела всегда. Так из промоматериалов мы узнаем, что «такого в Беларуси еще не снимали» (если речь про хорроры, то за «Масакру» Кудиненко сейчас было обидно), а технически процесс был организован «как на лучших студиях». При этом продюсеры признаются, что «Упыри» — исключительно коммерческий проект, который — и это уже моя авторская фантазия — мог бы отлично продаваться на мировом рынке (получилось же, в конце концов, у корейцев с «Поездом в Пусан»). Кроме того, фильм мог бы улучшить туристический потенциал страны. Виды озер — действительно открыточные, особенно актуально смотрится это в контексте новостей про «белорусские Мальдивы», в которых ждут любознательного безвизового туриста. Но мы, как и обещали, дождались финальных титров.



Фото: vk.com/upyri.belarus

За последние пять лет жанр хоррора сделал гигантский скачок из подполья фильмов категории B на вершину фестивалей класса А. Авторы «Упырей» в это время, видимо, были слишком увлечены поиском финансирования и в итоге все пропустили. Иначе сложно объяснить, почему фильм ужасов в конце 2019-го года может выглядеть как невнятная поделка или лицедейство чистой воды.

«Упыри», конечно, не претендуют на переосмысление хоррора как такового и на фестивальную судьбу — это исключительно жанровый аттракцион. Нужно ли его смотреть? Как справедливо заметил перед премьерой продюсер Виктор Лобкович, надо ходить на белорусское. Хотя бы потому, что в минских кинотеатрах наше кино куда более редкий гость, чем румынское, японское или даже польское. Другой вопрос, что наградой за зрительское любопытство и благотворительность станет в случае «Упырей» ярко упакованное вторсырье. Конкурентоспособность как один из главных факторов выживания на кинорынке здесь подменяется миссионерским «Купляйте беларускае!».

В эпоху, когда даже баттлы — и те по фактам, будем конкретнее и перейдем к делу. «Упыри», кажется, держат за таких всех зрителей. Иначе как объяснить, что магистральная легенда фильма проговаривается в мультипликационном интро в самом начале, а не распутывается где-то следом за интригой. У персонажей только что на футболках не написано, кто хороший, а кто плохой, потому что на лицах — пожалуйста.

Фабула о четверых молодых людях, которые решили провести уикенд в райском лесу, но что-то пошло не так, — в общем-то классика жанра. И как в случае с любой классикой ее можно просчитать на два шага вперед. В этом случае зрительскую дальновидность компенсирует режиссура: недавняя австралийская «Смертоносная земля» или британское «Райское озеро» заставляют вжиматься в кресло. «Упыри» же в основном — поглядывать на часы.

Что до главных механизмов хоррора — наводить ужас и нагнетать саспенс — «Упыри» не гнушаются ни бу-эффектов, ни джампскейров. Что само по себе неплохо, если это неожиданно и не единственно возможный способ напугать. И совсем грустно, если это — все, что есть у авторов фильма, чтобы остаться в жанре. Это и «трупный» грим утопленников, который походит на чуть утолщенную версию модных нынче картофельных масок. Ужас же вместе с героями зрители должны почувствовать в те 20 минут, пока будущие жертвы бегают по лесу с «гоупро» в преломлении разномастных объективов.



Фото: vk.com/upyri.belarus

Жутковато выглядят, пожалуй, только сцены с бабулей и ее сыном, которые бормочут языческие заклинания и жгут костер. Но если этим летом вы успели заценить «Солнцестояние» Ари Астера , то «Упырям» и здесь придется посторониться.

За комедийное начало проекта мог бы отвечать Вадим Галыгин, но, во-первых, шутейки всего три. Во-вторых, даже те проигрывают скетчам того же Галыгина образца 2001-го года. В картине даже есть социальный и политический подтекст, который смотрится пусть и наивно, но не без любопытства. В конце концов, не каждый день с большого экрана звучит гимн в ироничном контексте.

А вот когда ровно на середине в фильм ворвется клип «Серебра», не удивляйтесь: режиссер Андрей Гринько — известный белорусский клипмейкер (видео для групп «J:Морс» и Nizkiz). Но вы это заметите и без нас: каждая музыкальная сцена в «Упырях» живет своей жизнью и может с успехом ротироваться в утреннем эфире любого из белорусских телеканалов. В этом свете до конца не ясно, почему прокатный рейтинг фильма в титрах — 18+. Постельная сцена в палатке снята с таким целомудрием, что замечаний не возникло бы даже у господина Мединского. А сцены «жестокости и насилия» не превосходят его уровень в свежей анимации про семейку Аддамс .



Фото: vk.com/upyri.belarus

«Упыри» нельзя считать провальным проектом: как минимум давайте дождемся показателей по сборам и посмотрим, пришелся ли белорусский хоррор по душе белорусскому же зрителю, ведь вечерние сеансы в девяти кинотеатрах — хороший старт проката . Но потенциал, заложенный на стадии идеи проекта, реализовать все-таки не вышло. Так что говорить про деньги в контексте фильма действительно выходит куда интереснее, чем про кино.

Когда: с 14 ноября Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen в ТЦ «Галилео», VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, АртКинотеатр ТЦ «Европа», «Беларусь», «Берестье», «Комсомолец», «Пионер» Сколько: от 5 рублей Выбрать сеанс и купить билет

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