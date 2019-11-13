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Заказываете в mile.by – через 2 часа забираете в магазине

14.11.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Тысячи покупателей из Бреста и Брестской области уже оценили удобство покупок через интернет-магазин mile.by и стали его постоянными клиентами.

Заказываете в mile.by – через 2 часа забираете в магазине

Покупатели убедились в том, что всё необходимое для строительства, ремонта, отделочных работ, декора и садоводства можно найти именно здесь, на mile.by даже не выходя из дома или офиса. Более 40 000 товаров, 1000 брендов от известных отечественных и зарубежных производителей.

А теперь покупать стало ещё удобнее и быстрее! В Бресте заработал пункт самовывоза mile.by. Уже через два часа после оформления заказа вы можете забрать его по адресу: Брест, ул. Карьерная,9/Б в строительном гипермаркете «Миля».

Заказываете в mile.by – через 2 часа забираете в магазине

Оплату можно произвести банковской картой онлайн или при получении заказа. Также вы можете рассчитаться наличными на кассе в пункте самовывоза. Для организаций мы предоставляем возможность оплаты по безналичному расчету.

Кроме этого, при самовывозе вы можете оплатить покупки картами рассрочки «Халва» от МТБанка и «Картой покупок» от Белгазпромбанка.

И это еще не всё! С 14 по 24 ноября при оформлении заказа самовывозом на сумму от 45 рублей и выше Вы гарантированно получаете наш стильный фирменный сувенир.

Заказываете в mile.by – через 2 часа забираете в магазине

Не упустите возможность выгодно и удобно совершить покупки. Именно сейчас на mile.by, специально для вас, есть интересные акционные предложения на электроинструмент, электрообогреватели, ламинат, обои, вагонку, штукатурку, входные двери и многое другое.

Мы делаем всё, чтобы товары для дома, строительства и ремонта были доступны каждому жителю Беларуси! Интернет-магазин mile.by предлагает разумные цены, выгодные акции и скидки, широкий ассортимент товаров и брендов, а также предоставляет возможность доставки или самовывоза! Мы не только исполняем, но и предугадываем Ваши желания и мечты!

Замените долгие и изнурительные походы по магазинам увлекательным и творческим процессом благоустройства вашей квартиры, дачи или сада вместе с вместе с https://mile.by/

 
Теги: Брест
 
 
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