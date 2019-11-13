Заказываете в mile.by – через 2 часа забираете в магазине

Источник материала: Виртуальный Брест

Тысячи покупателей из Бреста и Брестской области уже оценили удобство покупок через интернет-магазин mile.by и стали его постоянными клиентами.





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А теперь покупать стало ещё удобнее и быстрее! В Бресте заработал пункт самовывоза mile.by. Уже через два часа после оформления заказа вы можете забрать его по адресу: Брест, ул. Карьерная,9/Б в строительном гипермаркете «Миля».





Оплату можно произвести банковской картой онлайн или при получении заказа. Также вы можете рассчитаться наличными на кассе в пункте самовывоза. Для организаций мы предоставляем возможность оплаты по безналичному расчету.

Кроме этого, при самовывозе вы можете оплатить покупки картами рассрочки «Халва» от МТБанка и «Картой покупок» от Белгазпромбанка.

И это еще не всё! С 14 по 24 ноября при оформлении заказа самовывозом на сумму от 45 рублей и выше Вы гарантированно получаете наш стильный фирменный сувенир .





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