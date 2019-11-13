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«Мам, а где здоровая еда?» Семья с рождения не кормит ребенка мясом, рыбой и сыром

14.11.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мама, а где здоровая еда?» Трехлетний Марк во время интервью спрашивает у родителей, чем бы ему перекусить. Мама с папой отвечают, что в кофейне подходящей для малыша еды нет, зато с собой у них яблоко и смузи.


GO.TUT.BY встретился с молодой семьей, которая больше шести лет не ест продукты животного происхождения, ходит в гости и на работу «со своим» и не отправляет ребенка в садик из-за сосисок, батона с маслом и какао с сахаром.

Мнение героев может не совпадать с мнением редакции. Не экспериментируйте с питанием без консультации с врачом.

«Вегану можно съесть картошку фри, но она не будет полезной»

Кристина и Никита Геер познакомились больше 12 лет назад, когда оба не думали о том, что и как есть. Никита — программист, работает в столичной IT-компании, Кристина — специалист таможенного дела, переквалифицировшаяся в «айтишницу». Сейчас девушка не работает в офисе, воспитывает сына. У молодой семьи общие увлечения: тренажерный зал, сальса, путешествия, язык — вся семья говорит на белорусском (интервью переведено с белорусского c разрешения семьи. — Прим. ред.). А еще — нестандартный тип питания.

Будучи семейной парой, молодые люди больше шести лет назад начали эксперименты: сразу отказались от рафинированного сахара, потом пробовали раздельное питание, а после прочтения книги о связи здоровья и еды захотели перейти на растительное питание. Опыты в этом направлении стартовали с отказа от мяса. Исключили этот продукт молодые люди вслед за Кристининым отцом: после операции и проблем с сердечно-сосудистой системой он искал способы выйти из критического состояния — и стал менять свое питание.

— От мяса отказаться несложно. Сложнее от сахара: он вызывает зависимость, подобную наркотической, — поясняет Кристина.


Пара не любит ярлыки — «веганы», «пескетарианцы», «лактовегетарианцы». Их философия в том, чтобы перейти на питание цельными растительными продуктами, которые проходили минимальную промышленную обработку или вовсе ей не подвергались.

— Соевое мясо, например, растительный продукт, но его переработали, в нашем случае мы бы готовили соевые бобы. Вегану можно поесть в фастфуде картошку фри, но она не будет полезной. Мы в большей степени используем продукты «без упаковки», то есть на них нет этикеток с длинным составом.

В рационе семьи — овощи, ягоды, фрукты, крупы, бобовые, орехи, семена, водоросли. Больше трех лет они не едят мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, больше шести — сахар, пшеничную муку, масла. Переход к такому рациону был постепенным: на домашней кухне этих продуктов нет давно, но рыбой или сыром семья могла побаловать себя в гостях или в путешествиях. Все прекратилось после рождения Марка.

«Родители всегда выбирают питание за ребенка»

Всю беременность Кристина провела на растительном питании. Она не меняла привычный рацион, только следила за разнообразием продуктов и добавляла богатые железом.

— Ни один доктор не спросил, что я ем. А гинеколог даже рекомендовал есть как можно больше овощей и фруктов — меня это приятно впечатлило, — признается девушка. — Не всем рекомендациям я доверяла, но страха, что что-то пойдет не так, не было.

Сейчас Марку три года — и он никогда не пробовал мясо, рыбу, молоко, яйца. Первых полгода, говорит мама, ребенок получал все нужные микроэлементы из грудного молока, а дальше Кристина вводила в качестве прикорма продукты из семейного рациона — овощи, фрукты, ягоды.

— Если ты пробуешь кормить ребенка тем, что ты сам не ешь, — это провальная стратегия. Ребенок видит, что мама жует печенье с кофе, а ему подсовывает брокколи. Конечно, он будет воротить нос, какой бы полезной капуста ни была.


Родители объясняют Марку, что еда, которую он может увидеть в каких-то общественных местах или в гостях, — «не их еда». А для того, чтобы контролировать показатели малыша, они специально нашли педиатра с опытом вегетарианства: «Это доктор, которому я могу рассказать все и не услышу осуждений, он наблюдает ребенка, зная все особенности рациона». Сами родители сдают анализы два раза в год и контролируют свои медицинские показатели.

— Вы не считаете, что сделали выбор за Марка?

— Родители делают выбор за детей по поводу всего: что надеть, куда пойти, с кем общаться. Даже если они едят привычную еду — они уже сделали выбор. Я считаю, что продукты животного происхождения не только неэтичные, но и вредные — и я не даю Марку такую еду, которую не считаю полезной для своей семьи.

Мальчик не ходит в садик. Одна из причин — питание.

— Оно в детских садиках очень низкого качества, — говорит мама. — В каждом приеме пищи есть сахар, детям дают переработанные продукты — те же сосиски. В нем минимальное количество овощей и ягод, при этом обилие творожных сырков, батон с маслом, какао с сахаром. Для нас такое питание неприемлемо.

— А как будет со школой?

— До школы далековато, — смеются родители. — Но решить вопрос надеемся с помощью ссобоек.

Омлет без яиц и походы в гости «со своим»

Рацион вносит некоторые корректировки в образ жизни, но пара в них находит много позитивного. Никита, например, всегда на работе с ссобойками, несмотря на то, что работодатель компенсирует обеды.

У Кристины после перехода на растительное питание появилось хобби — ее кулинарный блог в инстаграме. В нем девушка делится рецептами и своими кулинарными экспериментами. Из чего же она готовит?

— Только после перехода на растительное питание я поняла, какой у меня был скудный рацион. Раньше как — мясо, гарнир, суп, салат, и все одинаковое. Сейчас я открыла для себя разные водоросли, бобовые, необычные корнеплоды и овощи — от корня петрушки до пастернака. Готовлю из нутовой, амарантовой, рисовой и муки зеленой гречки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от РАСЛІННАЯ КУХНЯ

 
 
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Молодая семья больше шести лет не ест продукты животного происхождения, ходит в гости и на работу «со своим» и не отправляет ребенка в садик из-за рациона.
 
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