|
Почему первое Всебелорусское народное собрание прошло во Дворце спорта?
Источник материала: СТВ
1996 год. Минск. Первое Всебелорусское народное собрание (фактически, аналог славянского вече). Суверенная Беларусь берет на вооружение эту форму народовластия как лучший способ публично оценить действия власти и совместно наметить будущее.
На первом белорусском народном вече определили стратегию развития молодого государства до 2000 года. Именно этот период стал в последствии переломным. Любопытная деталь: минский Дворец спорта в середине 90-х оказался единственным местом в стране, где можно было разместить 2000 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1996 год. Минск. Первое Всебелорусское народное собрание (фактически, аналог славянского вече). Суверенная Беларусь берет на вооружение эту форму народовластия как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)