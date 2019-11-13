Почему первое Всебелорусское народное собрание прошло во Дворце спорта?

Источник материала: СТВ

1996 год. Минск. Первое Всебелорусское народное собрание (фактически, аналог славянского вече). Суверенная Беларусь берет на вооружение эту форму народовластия как лучший способ публично оценить действия власти и совместно наметить будущее.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».





На первом белорусском народном вече определили стратегию развития молодого государства до 2000 года. Именно этот период стал в последствии переломным. Любопытная деталь: минский Дворец спорта в середине 90-х оказался единственным местом в стране, где можно было разместить 2000 человек.