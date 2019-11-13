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Почему первое Всебелорусское народное собрание прошло во Дворце спорта?

14.11.2019 01:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

1996 год. Минск. Первое Всебелорусское народное собрание (фактически, аналог славянского вече). Суверенная Беларусь берет на вооружение эту форму народовластия как лучший способ публично оценить действия власти и совместно наметить будущее.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Почему первое Всебелорусское народное собрание прошло во Дворце спорта?

На первом белорусском народном вече определили стратегию развития молодого государства до 2000 года. Именно этот период стал в последствии переломным. Любопытная деталь: минский Дворец спорта в середине 90-х оказался единственным местом в стране, где можно было разместить 2000 человек.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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1996 год. Минск. Первое Всебелорусское народное собрание (фактически, аналог славянского вече). Суверенная Беларусь берет на вооружение эту форму народовластия как...
 
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