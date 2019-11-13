|
Кристина Фрозини о белорусском языке: очень мелодичный, музыкальный, слова прекрасно ложатся на музыку
Источник материала: СТВ
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть утверждение о мелодичности белорусского языка, мы прилетели сюда – на самый север Италии, в Милан.
И теперь отправляемся в консерваторию Джузеппе Верди к синьоре Фрозини, которая знает об этом все.
Вы все знаете о мелодичности итальянского языка, но я хочу вам задать вопрос о мелодичности белорусского.
Кристина Фрозини, заместитель директора Миланской консерватории имени Джузеппе Верди (Италия):
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кристина Фрозини о белорусском языке: очень мелодичный, музыкальный, слова прекрасно ложатся на музыку
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть утверждение о мелодичности белорусского языка, мы прилетели сюда – на самый север Италии, в Милан. Об этом рассказали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)