Кристина Фрозини о белорусском языке: очень мелодичный, музыкальный, слова прекрасно ложатся на музыку

Источник материала: СТВ

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть утверждение о мелодичности белорусского языка, мы прилетели сюда – на самый север Италии, в Милан.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

И теперь отправляемся в консерваторию Джузеппе Верди к синьоре Фрозини, которая знает об этом все.





Вы все знаете о мелодичности итальянского языка, но я хочу вам задать вопрос о мелодичности белорусского.





Кристина Фрозини, заместитель директора Миланской консерватории имени Джузеппе Верди (Италия):

Очень мелодичный, музыкальный язык, слова прекрасно ложатся на музыку. Действительно, есть похожие ноты. Звук «си» часто встречается в итальянском языке, и в вашей песне я его прекрасно слышу. Согласна, итальянский и белорусский очень мелодичны, и на таких языках проще найти общий язык.