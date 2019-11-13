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Кристина Фрозини о белорусском языке: очень мелодичный, музыкальный, слова прекрасно ложатся на музыку

14.11.2019 01:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть утверждение о мелодичности белорусского языка, мы прилетели сюда – на самый север Италии, в Милан.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

И теперь отправляемся в консерваторию Джузеппе Верди к синьоре Фрозини, которая знает об этом все.

Кристина Фрозини о белорусском языке: очень мелодичный, музыкальный, слова прекрасно ложатся на музыку

Вы все знаете о мелодичности итальянского языка, но я хочу вам задать вопрос о мелодичности белорусского.

Кристина Фрозини о белорусском языке: очень мелодичный, музыкальный, слова прекрасно ложатся на музыку

Кристина Фрозини, заместитель директора Миланской консерватории имени Джузеппе Верди (Италия):
Очень мелодичный, музыкальный язык, слова прекрасно ложатся на музыку. Действительно, есть похожие ноты. Звук «си» часто встречается в итальянском языке, и в вашей песне я его прекрасно слышу. Согласна, итальянский и белорусский очень мелодичны, и на таких языках проще найти общий язык.

Кристина Фрозини о белорусском языке: очень мелодичный, музыкальный, слова прекрасно ложатся на музыку

Люди в материале: Кристина Фрозини
 
 
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Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть утверждение о мелодичности белорусского языка, мы прилетели сюда – на самый север Италии, в Милан. Об этом рассказали...
 
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