КХЛ: Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в домашнем матче

Источник материала: Аргументы и факты

У минчан отличились Демков (10-я), Крыскин (31-я) и Спунер (20-я, 34-я), у соперника – Гребенщиков (11-я), Лаюнен (13-я) и Сёмин (29-я).

–Мы знали, что нас ждёт, и представляли силу «Витязя». Тем не менее, мне понравилось, как мы действовали на льду, учитывая, что это второй матч за два дня. Мне понравилось, как мы относились к игре, боролись друг за друга и стояли плечом к плечу. Хорошо, что мы нашли способ добыть результат сегодня. Были моменты и ошибки, над которыми мы будем работать. Возьмём от этой игры самое лучшее, исправим то, что было не так, и пойдём дальше. Надеюсь, что в субботу мы будем играть ещё лучше. Горжусь командой и тем, как мы играли против такого мастеровитого оппонента как подольский «Витязь», - прокомментировал исход матча главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, его слова приводит официальный сайт клуба.