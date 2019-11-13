«Чтобы муж и сын смотрелись гармонично». Читательница - о том, как выбирала дизайн кухни

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» . Сегодня показываем вам кухню, в которой хозяева хотели создать средиземноморскую атмосферу.

Пишет читательница из Новополоцка Наталья:

— Я очень долго не решалась на участие в конкурсе: не хотелось подвергать критике свою «любимицу». Все же у нас снова белая, с плиткой-«кабанчиком» кухня «Арли» от производителя «ГеосИдеал». Ей, как известно, можно смело присуждать звание «народной». Вряд ли смогу вас чем-то удивить, но очень уж интересно послушать мнения по поводу результата.



План жилья

Как-то один из участников проекта писал о вентиляционном канале размером 70×40 см. Так вот у нас он был размером 105×115 см, что совершенно не оставило простора для творчества. Зато мы быстро определились с расстановкой мебели.





В нише возле двери решили сделать высокий пенал со встроенным холодильником и духовым шкафом. Дальше — очень долгий и непростой выбор производителя. Склонялись к IKEA, но, когда посчитали стоимость вместе с транспортными расходами, передумали. Вариант от «ГеосИдеал» подошел из-за соотношения цены и качества. Большую роль в выборе также сыграла очень красивая фактура ясеня. Все-таки, если покупаешь деревянную кухню, хочется, чтобы она выглядела соответствующе.

Ремонт начали с выравнивания вентиляционного канала гипсокартоном. Дальше — разводка электрики, замена и перенос газового счетчика.

Стены оклеили обоями под покраску: хотелось придать им фактурности. Сверху покрасили итальянской матовой краской. Потолок у нас натяжной, тоже матовый.

Нам всегда нравилось, как выглядят залитые солнцем средиземноморские интерьеры. А кухня расположена на северной стороне, имеет выход на балкон. Как создать на ней близкое средиземноморскому настроение? Только при помощи цвета.





Тон кухне задала давно приглянувшаяся испанская плитка для фартука. Колеровка краски для стен, цвет столешницы, плитка для пола, кухонная техника и еще много всего выбиралось уже под нее.

Стоит отметить, что изначально мне запала в душу модель кухни «Симона», но как-то не очень гармонично на ней смотрелись бы муж и сын. Поэтому я прислушалась к мнению супруга и остановилась на варианте «Арли».

Механизмы Blum — то, на чем не экономили. Ручки для шкафчиков подбирали самостоятельно. «Непохожести» кухне решили добавить с помощью корзин, купленных в Jysk. В них храним небольшие припасы и то, чем редко пользуемся. Очень удобными также оказались выдвижные контейнеры для мусора от IKEA.





Мойка из искусственного камня Blanco идеально вписалась по размеру и цвету. Смеситель с возможностью подключения фильтра и дозатор для моющего средства ZorG подбирались под оттенок фурнитуры.





Возвращаясь к разговору о белых кухнях, хотелось бы отметить, что я колеровала краску для плинтуса, чтобы приблизить ее к цвету кухни и двери. Так что очень многое зависит от нашего желания видеть не просто белое и черное, а все многообразие оттенков, которые создают настроение и подчеркивают индивидуальность.





Стулья переехали с нами из предыдущей квартиры. Даже не задумываясь, в комплект к ним купили раскладной круглый стол и полку от IKEA. Там же брали всю подсветку.





С тех пор, как мы переехали в новую квартиру, прошло два года. Кухня все еще обживается. Есть кое-какие задумки по декору, но в целом получившийся результат кажется мне очень уютным и удобным. И небольшие несовершенства кухне только к лицу.



Кухня в вечернее время

Теперь пара слов о том, на чем сэкономили. Во-первых, дизайн продумывался своими силами. Как и многие белорусы, что-то после падения российского рубля привозили из России, что-то покупали в Европе на распродажах. Цены на стройматериалы уже не вспомню, тем более, выделить их отдельно по кухне сложно: ремонт делался одновременно во всей квартире. Все остальное — в смете.

Смета:

Кухонный гарнитур с установкой 6800 рублей Фурнитура 182 рубля Подсветка 166 рублей Корзины для мусора 50 рублей Вытяжка 190 рублей Мойка 450 рублей Смеситель и дозатор 320 рублей Холодильник 1350 рублей Духовка, посудомоечная машина и микроволновка 1900 рублей Стол, стулья и полка 800 рублей Люстра и бра 142 рубля Телевизор с кронштейном 650 рублей Штора и карниз 110 рублей Итого 13 110 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Классический стиль прекрасно подходит для оформления современной кухни, да? Как бы не так!

Классика — это на века. Данный стиль всегда остается актуальным и стоически преодолевает влияние перемен. Он преображается на современный лад, но при этом не теряет изначального величия, роскоши и элегантности. Так или почти так. В этом нас убеждают различные публикации и «профессионалы». Поэтому многие уже привыкли использовать классический стиль в интерьерах своих квартир в панельных домах. Будь то гостиные комнаты, спальни и, к сожалению, даже кухни. В этом нет ничего плохого. Пусть так и будет у тех, кто всю жизнь шел к такому стилю.

Но в своем комментарии на примере данной кухни я постараюсь разломать эти стереотипы и расширить кругозор. В первую очередь стоит учитывать вот что: классика изначально — это стиль роскоши и богатства. Поэтому — никаких дешевых и некачественных элементов в интерьере. По возможности (а лучше — только так) стоит выбирать мебель и аксессуары из натуральных материалов. В классике нет компромиссов и «как бы роскоши» или «как бы под классику». Так же, как и нет «классической» современной бытовой техники. Я скептически отношусь к распространенным рекомендациям прятать бытовую технику, встраивая ее в шкафы, чтобы не испортить стиль. А все эти стилизации «под классику» смотрятся, мягко говоря, комично.

Словосочетание «красивая люстра» в наши дни уже о многом говорит. А ведь свет (освещение) в классическом интерьере — очень деликатная вещь. Не думаю, что «красивая люстра» — это плюс в «панельном» интерьере, как и необходимость ютиться в тесном пространстве с круглым столом и «красивыми» стульями. В кухне должна быть отдельная зона для такого обеденного стола.

Классика требует знаний, без них в этой области будет сложно подобрать цвета и оттенки, сочетать декоративные и архитектурные элементы. По сути, отделка помещения должна создавать общий светлый фон, на котором будет выделяться мебель и остальные элементы интерьера.

Но на примере сегодняшней кухни видно: мало знать только простой прием «светлого фона». Тема «шторок» в моих комментариях всегда проходит красной линией. И сегодняшняя история не будет исключением. Не буду комментировать выбор хозяев, а просто порекомендую выбирать шторы в зависимости от расположения окна. Например, легкие австрийские или римские следует вешать на окно возле рабочей зоны. Для обеденного пространства отлично подойдут тяжелые бархатные или жаккардовые портьеры. При этом тюль должна быть воздушной и светлой.

Все со временем претерпевает изменения, поэтому и нынешний классический стиль в интерьере очень далек от исторического. Конечно, общий характер стилизации не изменился — внешне все осталось прежним: и цветовая гамма, и материалы, и декор. Но все-таки имеются и различия. В частности, это касается мебели, аксессуаров и отделки. Сочетать все похожее на классику в одном пространстве — это не стиль, а кое-что другое… Но если вам все же интересна современная интерпретация классического стиля, сегодняшняя кухня тому пример.

Партнер проекта:

Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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