Похищение в Дзержинском районе: мужчину пытались похоронить заживо

Источник материала: Аргументы и факты

Ночью на машине к дому 29-летнего знакомого подъехали трое: ранее судимый 27-летний слесарь, 17-летний разнорабочий и 20-летняя девушка. Мужчины разбудили хозяина жилья и выманили его на улицу, после чего потребовали отдать им 150 долларов, которые последний якобы был им должен.

Мужчину избили, потом засунули в багажник и отвезли в лес. Там ему дали лопату, приказали копать яму. После этого мужчину заставили лечь вниз и стали засыпать яму песком.

Пострадавший согласился отдать 600 долларов. Его снова поместили в багажник и отвезли домой, сообщили в Следственном комитете.