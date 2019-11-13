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Похищение в Дзержинском районе: мужчину пытались похоронить заживо

14.11.2019 08:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Похищение в Дзержинском районе: мужчину пытались похоронить заживо
Следственный комитет РБ

Ночью на машине к дому 29-летнего знакомого подъехали трое: ранее судимый 27-летний слесарь, 17-летний разнорабочий и 20-летняя девушка. Мужчины разбудили хозяина жилья и выманили его на улицу, после чего потребовали отдать им 150 долларов, которые последний якобы был им должен.

Мужчину избили, потом засунули в багажник и отвезли в лес. Там ему дали лопату, приказали копать яму. После этого мужчину заставили лечь вниз и стали засыпать яму песком.

Пострадавший согласился отдать 600 долларов. Его снова поместили в багажник и отвезли домой, сообщили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело. 

Похищение в Дзержинском районе: мужчину пытались похоронить заживо
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