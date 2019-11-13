Женится на молоденьких и делает других миллионерами. Любопытные факты об импозантном Дмитрии Диброве

Источник материала: Tut.by

В конце 90-х — начале 2000-х все пристально следили за его карьерой на ТВ: он снимал и вел самые яркие проекты, которые навсегда застолбили почетное место в истории российской журналистики. Теперь же его имя ни на секунду не пропадает из раздела светской хроники: все заняты подсчетами разницы в возрасте с женой Полиной и охают над его очередным скандальным высказыванием. Сегодня неоднозначному и, несомненно, одному из самых одаренных «счастливчиков» российского телевидения Дмитрию Диброву исполняется 60 лет. Вспоминаем самые известные и неизвестные факты его биографии.