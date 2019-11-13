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Женится на молоденьких и делает других миллионерами. Любопытные факты об импозантном Дмитрии Диброве

14.11.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце 90-х — начале 2000-х все пристально следили за его карьерой на ТВ: он снимал и вел самые яркие проекты, которые навсегда застолбили почетное место в истории российской журналистики. Теперь же его имя ни на секунду не пропадает из раздела светской хроники: все заняты подсчетами разницы в возрасте с женой Полиной и охают над его очередным скандальным высказыванием. Сегодня неоднозначному и, несомненно, одному из самых одаренных «счастливчиков» российского телевидения Дмитрию Диброву исполняется 60 лет. Вспоминаем самые известные и неизвестные факты его биографии.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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Сегодня неоднозначному и, несомненно, одному из самых одаренных «счастливчиков» российского телевидения Дмитрию Диброву исполняется 60 лет. вспоминаем самые...
 
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