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Бетонная балка упала на кабину грузовика в Бресте

14.11.2019 08:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бетонная балка упала на кабину грузовика в Бресте
МВД Республики Беларусь

Вчера днем от дежурного МЧС на линию 102 поступило сообщение о том, что в Бресте на улице Генерала Попова на грузовой автомобиль упала бетонная опора. В кабине автомобиля оказались заблокированы два человека, сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Белаурси.

Чтобы достать пострадавших, сотрудники МЧС использовали аварийно-спасательный инструмент. 

По предварительным данным инцидент произошел из-за водителя «КамАЗа», который во время движения зацепил башенно-стреловым краном бетонную опору.

Восстановительные работы продолжаются. На месте работает следственно-оперативная группа. 

Бетонная балка упала на кабину грузовика в Бресте
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Теги: Брест, Минск
 
 
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