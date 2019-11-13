Бетонная балка упала на кабину грузовика в Бресте

Источник материала: Аргументы и факты

Вчера днем от дежурного МЧС на линию 102 поступило сообщение о том, что в Бресте на улице Генерала Попова на грузовой автомобиль упала бетонная опора. В кабине автомобиля оказались заблокированы два человека, сообщается в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Белаурси.

Чтобы достать пострадавших, сотрудники МЧС использовали аварийно-спасательный инструмент.

По предварительным данным инцидент произошел из-за водителя «КамАЗа», который во время движения зацепил башенно-стреловым краном бетонную опору.