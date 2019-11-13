В рабочую субботу в Пинске общественный транспорт будет работать по особому графику

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи переносом рабочего дня с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября, обслуживание городских маршрутов будет производиться следующим образом:

обслуживание 1-й смены (в среднем до 14.00) – по расписанию рабочего дня, 2-й смены (в среднем с 14.00) – по расписанию выходного дня (воскресенья, маршрут № 8 – субботы).

(в среднем до 14.00) – по расписанию рабочего дня, (в среднем с 14.00) – по расписанию выходного дня (воскресенья, маршрут № 8 – субботы). обслуживание маршрутов №№ 16, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 33, 44, 47 будет производиться по расписанию рабочего дня в течение всего дня,

обслуживание маршрутов № 25 (кладбище д. Посеничи) и № 31 (кладбище д. Торгошицы) – по расписанию выходного дня в течение всего дня.

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