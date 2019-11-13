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В рабочую субботу в Пинске общественный транспорт будет работать по особому графику

14.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В рабочую субботу в Пинске общественный транспорт будет работать по особому графику
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи переносом рабочего дня с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября, обслуживание городских маршрутов будет производиться следующим образом:

  • обслуживание 1-й смены (в среднем до 14.00) – по расписанию рабочего дня, 2-й смены (в среднем с 14.00) – по расписанию выходного дня (воскресенья, маршрут № 8 – субботы).
  • обслуживание маршрутов №№ 16, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 33, 44, 47 будет производиться по расписанию рабочего дня в течение всего дня,
  • обслуживание маршрутов № 25 (кладбище д. Посеничи) и № 31 (кладбище д. Торгошицы) – по расписанию выходного дня в течение всего дня.

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В рабочую субботу в Пинске общественный транспорт будет работать по особому графику В рабочую субботу в Пинске общественный транспорт будет работать по особому графику В рабочую субботу в Пинске общественный транспорт будет работать по особому графику В рабочую субботу в Пинске общественный транспорт будет работать по особому графику В рабочую субботу в Пинске общественный транспорт будет работать по особому графику В рабочую субботу в Пинске общественный транспорт будет работать по особому графику

 
 
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