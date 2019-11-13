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В рабочую субботу в Пинске общественный транспорт будет работать по особому графику
14.11.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи переносом рабочего дня с пятницы, 8 ноября, на субботу, 16 ноября, обслуживание...
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