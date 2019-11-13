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Наконец стала известна судьба долгостроя на Маяковского в Минске, который строят с 2013 года

14.11.2019 09:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многофункциональный комплекс на улице Маяковского в Минске, который стал долгостроем, должны сдать в сентябре 2020 года, сообщили REALTY.TUT.BY в Мингорисполкоме. Застройщик привлек к проекту израильского инвестора и увеличил медицинскую составляющую функционала объекта. Подробности — в материале.


Весной 2013 года компания «Лада ОМС-Инжиниринг», связанная с белорусским бизнесменом Алексеем Вагановым, начала строить многофункциональный комплекс Novotel Minsk Mayakovskaya в начале одноименной улицы. Изначально он должен был состоять из гостиницы французского оператора Accor, бизнес-центра, торговых, физкультурных и других объектов. Позже появилась информация о планах разместить здесь и медицинский центр. Novotel Minsk Mayakovskaya планировали ввести в 2015 году, но дело сильно затянулось. На объекте несколько лет не велись работы, и он стал долгостроем. Около года тому назад источники на рынке коммерческой недвижимости говорили, что «Ваганов ищет инвестора для достройки объекта».

Как сегодня рассказали в Мингорисполкоме, «Лада ОМС-Инжиниринг» нашла израильского инвестора и к инвестдоговору уже заключено дополнительное соглашение. Согласно ему комплекс необходимо ввести в эксплуатацию в сентябре 2020 года. После долгого перерыва на стройке появились рабочие.


Кроме того, изменилась и концепция наполнения объекта. Теперь тут сделан еще больший упор на медицинскую часть. Помимо четырехзвездочного отеля Novotel, в комплексе разместится не только медицинский центр, но и корпус реабилитации. Он займет место, которое изначально отводилось для офисных помещений.




Управляет медицинской частью ООО «ЦПМ — Центр профессиональной медицины», которое зарегистрировано в здании апарт-отеля Алексея Ваганова в Грушевке.

Напомним, ранее говорилось, что возведение многофункционального комплекса Novotel Minsk Mayakovskaya обойдется в 47 млн долларов.

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Теги: Минск
 
 
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