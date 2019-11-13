Ультрас киевского «Динамо» заявил, что они издавали звуки пятнистых сов, а не обезьянье уханье

Источник материала: Tut.by

Расистский скандал в украинском футболе набирает обороты. После матча «Шахтер» — «Динамо» (1:0), который останавливали из-за расистских выкриков и звуков в сторону темнокожих игроков донецкого клуба, свое поведение объяснили киевские ультрас.





Представитель ультрас «Динамо» Декстер в эфире программы «Спецкор» заявил, что расистский скандал на матче «Шахтер» — «Динамо» (1:0) возник из-за ошибки восприятия звуков, которые издавали фанаты.

«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы.

Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные».

Напомним, 10 ноября Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Украины, матч омрачила ситуация с поведением болельщиков «Динамо».

Сначала они ухали в адрес Дентиньо, форвард «Шахтера» пожаловался судье, а диктор на стадионе сделал предупреждение. Но гостевой сектор продолжил расистские выкрики в адрес бразильцев.

На 75-й минуте встречи полузащитник дончан Тайсон подбежал к сектору гостей и ударил по мячу в сторону болельщиков. После этого хавбек показал фанатам средний палец.

Игроки «Динамо» побежали успокаивать сектор, Дентиньо и Тайсон расплакались. Арбитр Николай Балакин увел команды с поля на три минуты. По возращении он дал Тайсону красную карточку.