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Ультрас киевского «Динамо» заявил, что они издавали звуки пятнистых сов, а не обезьянье уханье
Источник материала: Tut.by
Расистский скандал в украинском футболе набирает обороты. После матча «Шахтер» — «Динамо» (1:0), который останавливали из-за расистских выкриков и звуков в сторону темнокожих игроков донецкого клуба, свое поведение
Представитель ультрас «Динамо» Декстер в эфире программы «Спецкор» заявил, что расистский скандал на матче «Шахтер» — «Динамо» (1:0) возник из-за ошибки восприятия звуков, которые издавали фанаты.
«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы.
Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они абсолютно разные».
Напомним, 10 ноября Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Украины, матч омрачила ситуация с поведением болельщиков «Динамо».
Сначала они ухали в адрес Дентиньо, форвард «Шахтера» пожаловался судье, а диктор на стадионе сделал предупреждение. Но гостевой сектор продолжил расистские выкрики в адрес бразильцев.
На 75-й минуте встречи полузащитник дончан Тайсон подбежал к сектору гостей и ударил по мячу в сторону болельщиков. После этого хавбек показал фанатам средний палец.
Игроки «Динамо» побежали успокаивать сектор, Дентиньо и Тайсон расплакались. Арбитр Николай Балакин увел команды с поля на три минуты. По возращении он дал Тайсону красную карточку.
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Ранее их обвинили в расизме.
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