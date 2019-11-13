«Прозрачные» кредиты: сколько сейчас нужно платить банку за долги на покупки

Источник материала: Tut.by

Потребительские кредиты по-прежнему популярны среди белорусов. Еще больший интерес они вызывает теперь, когда процентные ставки начали постепенно, но уверено снижаться. FINANCE.TUT.BY узнал, как изменились условия по кредитам с начала осени и рассчитал график платежей для выбранных вариантов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что нас интересуют только «прозрачные» кредиты — займы для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления. Отбираются предложения, не требующие поручителей или залога, без запретов на досрочное погашение. Важный критерий отбора — отсутствие дополнительных комиссий, страховок и иных платежей.

Что сейчас происходит на рынке кредитов наличными

Ставки по всем видам кредитов продолжают снижаться и потребительские кредиты не стали исключением. За последние два месяца подешевели кредиты практически у все банков. Чаще всего размер снижения процентной ставки составил 0,32 — 0,75 процентных пункта;

Для большей половины нашего топа годовая процентная ставка составляет 13,18%. При этом, осталось всего два предложения со ставкой выше 20%;

Изменений в сроках кредитов или в максимальной сумме не произошло. Чаще всего для возврата кредита банки могут предоставить не более 5 лет, а максимальная сумма составит 10 000 − 15 000 рублей.

Не произошло и изменений в части предоставления справки о доходах. Обращаясь во многие банки можно рассчитывать на оформлении кредита без справки, но только если сумма займа не превысит 5000 рублей;

Вот на каких условиях банки предлагают кредиты без комиссий.

Банк, кредит Ставка (изменение) Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах, способ получения Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный» 13,1% (-0,7 п. п.) до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе МТБанк, «Проще простого» 13,158% (-0,645 п. п.) до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах, на неименную карту банка РРБ-Банк, «12 месяцев» 13,18% (-0,63 п. п.) до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на свою существующую карту этого банка Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта» 27,5% до 60 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, на неименную карту банка Банк «Решение», «Проще некуда» 13,18% (-0,63 п. п.) до 48 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, на неименную карту банка Приорбанк, «Универсальный кредит» 11,5% (-0,5 п.п.) в первый месяц, потом 13,18% (-0,62 п. п.) до 60 месяцев, до 17 400 рублей, справка о доходах для любой суммы, на неименную карту банка или на свою существующую карту этого банка Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт» 13,18% (-0,32 п. п.) 13 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или перечисляются в счет погашения товаров/услуг Банк Дабрабыт, «наЛИЧНОЕ» 13,18% (-6,81 п.п.) до 60 месяцев, до 20 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, наличными в кассе Паритетбанк, Потребительский кредит 20,99%- 24,99%, ставка зависит от срока и суммы до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей, на неименную карту банка или наличными в кассе Альфа-Банк, «Кредит наличными» 13,18% (- 0,62 п.п.) до 60 месяцев, до 15 000 рублей, до 5000 рублей без справки о доходах, на текущий счет Банк БелВЭБ, «Лагодны» 13,18% (-0,62 п.п.) до 60 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на существующий счет в банке Беларусбанк, Потребительский кредит 12,75 − 13,1% (-0,7−0,75 п.п.) в зависимости от срока до 36 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах (сумма не больше 20 базовых величин), на свою существующую карту любого банка, или на неименную карту банка, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг Белинвестбанк, «Личный выбор» 13,7% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, на свою существующую карту любого банка, или на неименную карту банка, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг БТА Банк, «Зачетный» 13,18% (-0,62 п. п.) до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах, на неименную карту банка Цептер Банк, «На удачу» 13,18% (-0,62 п. п.) до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на неименную карту банка Франсабанк, «Возможно все» 13,18% (-0,62 п. п.) до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, на свой существующий счет в банке, или наличными в кассе, или перечисляются /в счет погашения товаров/услуг

Банк, кредит, ставка (изменение) Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах, способ получения Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный», 13,1% (-0,7 п. п.) до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе МТБанк, «Проще простого», 13,158% (-0,645 п. п.) до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах, на неименную карту банка РРБ-Банк, «12 месяцев», 13,18% (-0,63 п. п.) до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на свою существующую карту этого банка Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта», 27,5% до 60 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, на неименную карту банка Банк «Решение», «Проще некуда», 13,18% (-0,63 п. п.) до 48 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, на неименную карту банка Приорбанк, «Универсальный кредит», 11,5% (-0,5 п.п.) в первый месяц, потом 13,18% (-0,62 п. п.) до 60 месяцев, до 17 400 рублей, справка о доходах для любой суммы, на неименную карту банка или на свою существующую карту этого банка Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт», 13,18% (-0,32 п. п.) 13 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или перечисляются в счет погашения товаров/услуг Банк Дабрабыт, «наЛИЧНОЕ», 13,18% (-6,81 п.п.) до 60 месяцев, до 20 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, наличными в кассе Паритетбанк, Потребительский кредит, 20,99%-24,99%, ставка зависит от срока и суммы до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей, на неименную карту банка или наличными в кассе Альфа-Банк, «Кредит наличными», 13,18% (- 0,62 п.п.) до 60 месяцев, до 15 000 рублей, до 5000 рублей без справки о доходах, на текущий счет Банк БелВЭБ, «Лагодны», 13,18% (-0,62 п.п.) до 60 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на существующий счет в банке Беларусбанк, Потребительский кредит, 12,75 − 13,1% (-0,7−0,75 п.п.) в зависимости от срока до 36 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах (сумма не больше 20 базовых величин), на свою существующую карту любого банка, или на неименную карту банка, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг Белинвестбанк, «Личный выбор», 13,7% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, на свою существующую карту любого банка, или на неименную карту банка, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг БТА Банк, «Зачетный», 13,18% (-0,62 п. п.) до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах, на неименную карту банка Цептер Банк, «На удачу», 13,18% (-0,62 п. п.) до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на неименную карту банка Франсабанк, «Возможно все», 13,18% (-0,62 п. п.) до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, на свой существующий счет в банке, или наличными в кассе, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг

Сколько придется платить банку каждый месяц

Очередной раз мы бы хотели напомнить, на сколько важно рассчитывать и сравнивать графики платежей. Это единственный способ понять во сколько на самом деле обходится кредит.

Предположим, что вам необходим кредит в размере 1000 рублей на 1 год. Вот сколько придется платить каждый месяц банкам и какой окажется итоговая переплата по процентам.

Банк, кредит, ставка Максимальный ежемесячный платеж, рублей Итоговая переплата за весь срок, рублей Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный», 13,1 (-0,7 п. п.) 89,36 72,37 МТБанк, «Проще простого», 13,158% (-0,645 п. п.) 89,39 72,70 РРБ-Банк, «12 месяцев», 13,18% (-0,63 п. п.) 89,40 72,82 Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта», 27,5% 96,26 155,14 Банк «Решение», «Проще некуда», 13,18% (-0,63 п. п.) 89,40 72,82 Приорбанк, «Универсальный кредит», 11,5% (-0,5 п.п.) в первый месяц, потом 13,18% (-0,62 п. п.) 89,40 72,76 Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт», 13,18% (-0,32 п. п.) 82,97* (на 13 мес.) 78 Банк Дабрабыт, «НаЛИЧНОЕ», 13,18% (-6,81 п.п.) 94,32 71,30 Паритетбанк, «Потребительский кредит», 22, 99% 94,07 128,86 Альфа-Банк, «Кредит наличными», 13,18% (- 0,62 п.п.) 89,40 72,82 Банк БелВЭБ, «Лагодны», 13,18% (-0,62 п.п.) 89,40 72,82 Беларусбанк, Потребительский кредит, 12,75% (-0,75 п. п.) 94,43 73,08 Белинвестбанк, «Личный выбор», 13,7% 94,59 74,11 БТА Банк, «Зачетный», 13,18% (-0,62 п. п.) 89,40 72,82 Цептер Банк, «На удачу», 13,18% (-0,62 п. п.) 38,76* (на 36 мес.) 203,18 Франсабанк, «Возможно все», 13,18% (-0,62 п. п.) 87,76* (на 13 мес.) 76,79

Банк, кредит, ставка Максимальный ежемесячный платеж — итоговая переплата за весь срок, рублей Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный», 13,1 (-0,7 п. п.) 89,36 — 72,37 МТБанк, «Проще простого», 13,158% (-0,645 п. п.) 89,39 — 72,70 РРБ-Банк, «12 месяцев», 13,18% (-0,63 п. п.) 89,40 — 72,82 Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта», 27,5% 96,26 — 155,14 Банк «Решение», «Проще некуда», 13,18% (-0,63 п. п.) 89,40 — 72,82 Приорбанк, «Универсальный кредит», 11,5% (-0,5 п.п.) в первый месяц, потом 13,18% (-0,62 п. п.) 89,40 — 72,76 Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт», 13,18% (-0,32 п. п.) 82,97* (на 13 мес.) — 78 Банк Дабрабыт, «НаЛИЧНОЕ», 13,18% (-6,81 п.п.) 94,32 — 71,30 Паритетбанк, «Потребительский кредит», 22, 99% 94,07 — 128,86 Альфа-Банк, «Кредит наличными», 13,18% (- 0,62 п.п.) 89,40 — 72,82 Банк БелВЭБ, «Лагодны», 13,18% (-0,62 п.п.) 89,40 — 72,82 Беларусбанк, Потребительский кредит, 12,75% (-0,75 п. п.) 94,43 — 73,08 Белинвестбанк, «Личный выбор», 13,7% 94,59 — 74,11 БТА Банк, «Зачетный», 13,18% (-0,62 п. п.) 89,40 — 72,82 Цептер Банк, «На удачу», 13,18% (-0,62 п. п.) 38,76* (на 36 мес.) — 203,18 Франсабанк, «Возможно все», 13,18% (-0,62 п. п.) 87,76* (на 13 мес.) — 76,79

Для наших условий самый маленький платеж сейчас у Банка ВТБ (Беларусь) — 89,36 рубля, самую маленькую переплату — 73,08 рубля — предлагает Беларусбанк .

*Уточним, что для Франсабанка и Технобанка платежи по кредиту рассчитывались на 13 месяцев, а для Цептер Банка — на 36 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.