«Прозрачные» кредиты: сколько сейчас нужно платить банку за долги на покупки

Потребительские кредиты по-прежнему популярны среди белорусов. Еще больший интерес они вызывает теперь, когда процентные ставки начали постепенно, но уверено снижаться. FINANCE.TUT.BY узнал, как изменились условия по кредитам с начала осени и рассчитал график платежей для выбранных вариантов.
Напомним, что нас интересуют только «прозрачные» кредиты — займы для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления. Отбираются предложения, не требующие поручителей или залога, без запретов на досрочное погашение. Важный критерий отбора — отсутствие дополнительных комиссий, страховок и иных платежей.
Что сейчас происходит на рынке кредитов наличными
Ставки по всем видам кредитов продолжают снижаться и потребительские кредиты не стали исключением. За последние два месяца подешевели кредиты практически у все банков. Чаще всего размер снижения процентной ставки составил 0,32 — 0,75 процентных пункта;
Для большей половины нашего топа годовая процентная ставка составляет 13,18%. При этом, осталось всего два предложения со ставкой выше 20%;
Изменений в сроках кредитов или в максимальной сумме не произошло. Чаще всего для возврата кредита банки могут предоставить не более 5 лет, а максимальная сумма составит 10 000 − 15 000 рублей.
Не произошло и изменений в части предоставления справки о доходах. Обращаясь во многие банки можно рассчитывать на оформлении кредита без справки, но только если сумма займа не превысит 5000 рублей;
Вот на каких условиях банки предлагают кредиты без комиссий.
Банк, кредит
Ставка (изменение)
Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах, способ получения
Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»
13,1% (-0,7 п. п.)
до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе
МТБанк,
«Проще простого»
13,158% (-0,645 п. п.)
до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах, на неименную карту банка
РРБ-Банк,
«12 месяцев»
13,18% (-0,63 п. п.)
до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на свою существующую карту этого банка
Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»
27,5%
до 60 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, на неименную карту банка
Банк «Решение»,
«Проще некуда»
13,18% (-0,63 п. п.)
до 48 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, на неименную карту банка
Приорбанк,
«Универсальный кредит»
11,5% (-0,5 п.п.) в первый месяц, потом 13,18% (-0,62 п. п.)
до 60 месяцев, до 17 400 рублей, справка о доходах для любой суммы, на неименную карту банка или на свою существующую карту этого банка
Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»
13,18% (-0,32 п. п.)
13 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или перечисляются в счет погашения товаров/услуг
Банк Дабрабыт,
«наЛИЧНОЕ»
13,18% (-6,81 п.п.)
до 60 месяцев, до 20 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, наличными в кассе
Паритетбанк,
Потребительский кредит
20,99%- 24,99%, ставка зависит от срока и суммы
до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей, на неименную карту банка или наличными в кассе
Альфа-Банк,
«Кредит наличными»
13,18% (- 0,62 п.п.)
до 60 месяцев, до 15 000 рублей, до 5000 рублей без справки о доходах, на текущий счет
Банк БелВЭБ,
«Лагодны»
13,18% (-0,62 п.п.)
до 60 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на существующий счет в банке
Беларусбанк,
Потребительский кредит
12,75 − 13,1% (-0,7−0,75 п.п.)
в зависимости от срока
до 36 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах (сумма не больше 20 базовых величин), на свою существующую карту любого банка, или на неименную карту банка, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг
Белинвестбанк,
«Личный выбор»
13,7%
до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, на свою существующую карту любого банка, или на неименную карту банка, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг
БТА Банк,
«Зачетный»
13,18% (-0,62 п. п.)
до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах, на неименную карту банка
Цептер Банк,
«На удачу»
13,18% (-0,62 п. п.)
до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на неименную карту банка
Франсабанк,
«Возможно все»
13,18% (-0,62 п. п.)
до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, на свой существующий счет в банке, или наличными в кассе, или перечисляются /в счет погашения товаров/услуг
Банк, кредит, ставка (изменение)
Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах, способ получения
Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный», 13,1% (-0,7 п. п.)
до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе
МТБанк,
«Проще простого», 13,158% (-0,645 п. п.)
до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах, на неименную карту банка
РРБ-Банк,
«12 месяцев», 13,18% (-0,63 п. п.)
до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на свою существующую карту этого банка
Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта», 27,5%
до 60 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, на неименную карту банка
Банк «Решение»,
«Проще некуда», 13,18% (-0,63 п. п.)
до 48 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, на неименную карту банка
Приорбанк,
«Универсальный кредит», 11,5% (-0,5 п.п.) в первый месяц, потом 13,18% (-0,62 п. п.)
до 60 месяцев, до 17 400 рублей, справка о доходах для любой суммы, на неименную карту банка или на свою существующую карту этого банка
Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт», 13,18% (-0,32 п. п.)
13 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или перечисляются в счет погашения товаров/услуг
Банк Дабрабыт,
«наЛИЧНОЕ», 13,18% (-6,81 п.п.)
до 60 месяцев, до 20 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, наличными в кассе
Паритетбанк,
Потребительский кредит, 20,99%-24,99%, ставка зависит от срока и суммы
до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей, на неименную карту банка или наличными в кассе
Альфа-Банк,
«Кредит наличными», 13,18% (- 0,62 п.п.)
до 60 месяцев, до 15 000 рублей, до 5000 рублей без справки о доходах, на текущий счет
Банк БелВЭБ,
«Лагодны», 13,18% (-0,62 п.п.)
до 60 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на существующий счет в банке
Беларусбанк,
Потребительский кредит,
12,75 − 13,1% (-0,7−0,75 п.п.) в зависимости от срока
до 36 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах (сумма не больше 20 базовых величин), на свою существующую карту любого банка, или на неименную карту банка, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг
Белинвестбанк,
«Личный выбор», 13,7%
до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, на свою существующую карту любого банка, или на неименную карту банка, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг
БТА Банк,
«Зачетный», 13,18% (-0,62 п. п.)
до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах, на неименную карту банка
Цептер Банк,
«На удачу», 13,18% (-0,62 п. п.)
до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на неименную карту банка
Франсабанк,
«Возможно все», 13,18% (-0,62 п. п.)
до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, на свой существующий счет в банке, или наличными в кассе, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг
Сколько придется платить банку каждый месяц
Очередной раз мы бы хотели напомнить, на сколько важно рассчитывать и сравнивать графики платежей. Это единственный способ понять во сколько на самом деле обходится кредит.
Предположим, что вам необходим кредит в размере 1000 рублей на 1 год. Вот сколько придется платить каждый месяц банкам и какой окажется итоговая переплата по процентам.
Банк, кредит, ставка
Максимальный ежемесячный платеж, рублей
Итоговая переплата за весь срок, рублей
Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный», 13,1 (-0,7 п. п.)
89,36
72,37
МТБанк,
«Проще простого», 13,158% (-0,645 п. п.)
89,39
72,70
РРБ-Банк,
«12 месяцев», 13,18% (-0,63 п. п.)
89,40
72,82
Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта», 27,5%
96,26
155,14
Банк «Решение»,
«Проще некуда», 13,18% (-0,63 п. п.)
89,40
72,82
Приорбанк,
«Универсальный кредит», 11,5% (-0,5 п.п.) в первый месяц, потом 13,18% (-0,62 п. п.)
89,40
72,76
Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт», 13,18% (-0,32 п. п.)
82,97* (на 13 мес.)
78
Банк Дабрабыт,
«НаЛИЧНОЕ», 13,18% (-6,81 п.п.)
94,32
71,30
Паритетбанк,
«Потребительский кредит», 22, 99%
94,07
128,86
Альфа-Банк,
«Кредит наличными», 13,18% (- 0,62 п.п.)
89,40
72,82
Банк БелВЭБ,
«Лагодны», 13,18% (-0,62 п.п.)
89,40
72,82
Беларусбанк,
Потребительский кредит, 12,75% (-0,75 п. п.)
94,43
73,08
Белинвестбанк,
«Личный выбор», 13,7%
94,59
74,11
БТА Банк,
«Зачетный», 13,18% (-0,62 п. п.)
89,40
72,82
Цептер Банк,
«На удачу», 13,18% (-0,62 п. п.)
38,76* (на 36 мес.)
203,18
Франсабанк,
«Возможно все», 13,18% (-0,62 п. п.)
87,76* (на 13 мес.)
76,79
Банк, кредит, ставка
Максимальный ежемесячный платеж — итоговая переплата за весь срок, рублей
Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный», 13,1 (-0,7 п. п.)
89,36 — 72,37
МТБанк,
«Проще простого», 13,158% (-0,645 п. п.)
89,39 — 72,70
РРБ-Банк,
«12 месяцев», 13,18% (-0,63 п. п.)
89,40 — 72,82
Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта», 27,5%
96,26 — 155,14
Банк «Решение»,
«Проще некуда», 13,18% (-0,63 п. п.)
89,40 — 72,82
Приорбанк,
«Универсальный кредит», 11,5% (-0,5 п.п.) в первый месяц, потом 13,18% (-0,62 п. п.)