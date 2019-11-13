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«Прозрачные» кредиты: сколько сейчас нужно платить банку за долги на покупки

14.11.2019 09:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Потребительские кредиты по-прежнему популярны среди белорусов. Еще больший интерес они вызывает теперь, когда процентные ставки начали постепенно, но уверено снижаться. FINANCE.TUT.BY узнал, как изменились условия по кредитам с начала осени и рассчитал график платежей для выбранных вариантов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, что нас интересуют только «прозрачные» кредиты — займы для новых клиентов банков, без особенных условий для оформления. Отбираются предложения, не требующие поручителей или залога, без запретов на досрочное погашение. Важный критерий отбора — отсутствие дополнительных комиссий, страховок и иных платежей.

Что сейчас происходит на рынке кредитов наличными

  • Ставки по всем видам кредитов продолжают снижаться и потребительские кредиты не стали исключением. За последние два месяца подешевели кредиты практически у все банков. Чаще всего размер снижения процентной ставки составил 0,32 — 0,75 процентных пункта;
  • Для большей половины нашего топа годовая процентная ставка составляет 13,18%. При этом, осталось всего два предложения со ставкой выше 20%;
  • Изменений в сроках кредитов или в максимальной сумме не произошло. Чаще всего для возврата кредита банки могут предоставить не более 5 лет, а максимальная сумма составит 10 000 − 15 000 рублей.
  • Не произошло и изменений в части предоставления справки о доходах. Обращаясь во многие банки можно рассчитывать на оформлении кредита без справки, но только если сумма займа не превысит 5000 рублей;

Вот на каких условиях банки предлагают кредиты без комиссий.

Банк, кредит

Ставка (изменение)

Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах, способ получения

Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»

13,1% (-0,7 п. п.)

до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе

МТБанк,

«Проще простого»

13,158% (-0,645 п. п.)

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах, на неименную карту банка

РРБ-Банк,

«12 месяцев»

13,18% (-0,63 п. п.)

до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на свою существующую карту этого банка

Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»

27,5%

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, на неименную карту банка

Банк «Решение»,

«Проще некуда»

13,18% (-0,63 п. п.)

до 48 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, на неименную карту банка

Приорбанк,

«Универсальный кредит»

11,5% (-0,5 п.п.) в первый месяц, потом 13,18% (-0,62 п. п.)

до 60 месяцев, до 17 400 рублей, справка о доходах для любой суммы, на неименную карту банка или на свою существующую карту этого банка

Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»

13,18% (-0,32 п. п.)

13 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или перечисляются в счет погашения товаров/услуг

Банк Дабрабыт,

«наЛИЧНОЕ»

13,18% (-6,81 п.п.)

до 60 месяцев, до 20 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, наличными в кассе

Паритетбанк,

Потребительский кредит

20,99%- 24,99%, ставка зависит от срока и суммы

до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей, на неименную карту банка или наличными в кассе

Альфа-Банк,

«Кредит наличными»

13,18% (- 0,62 п.п.)

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, до 5000 рублей без справки о доходах, на текущий счет

Банк БелВЭБ,

«Лагодны»

13,18% (-0,62 п.п.)

до 60 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на существующий счет в банке

Беларусбанк,

Потребительский кредит

12,75 − 13,1% (-0,7−0,75 п.п.)

в зависимости от срока

до 36 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах (сумма не больше 20 базовых величин), на свою существующую карту любого банка, или на неименную карту банка, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг

Белинвестбанк,

«Личный выбор»

13,7%

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, на свою существующую карту любого банка, или на неименную карту банка, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг

БТА Банк,

«Зачетный»

13,18% (-0,62 п. п.)

до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах, на неименную карту банка

Цептер Банк,

«На удачу»

13,18% (-0,62 п. п.)

до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на неименную карту банка

Франсабанк,

«Возможно все»

13,18% (-0,62 п. п.)

до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, на свой существующий счет в банке, или наличными в кассе, или перечисляются /в счет погашения товаров/услуг

Банк, кредит, ставка (изменение)

Максимальный срок, максимальная сумма, справка о доходах, способ получения

Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный», 13,1% (-0,7 п. п.)

до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе

МТБанк,

«Проще простого», 13,158% (-0,645 п. п.)

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах, на неименную карту банка

РРБ-Банк,

«12 месяцев», 13,18% (-0,63 п. п.)

до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на свою существующую карту этого банка

Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта», 27,5%

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, на неименную карту банка

Банк «Решение»,

«Проще некуда», 13,18% (-0,63 п. п.)

до 48 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, на неименную карту банка

Приорбанк,

«Универсальный кредит», 11,5% (-0,5 п.п.) в первый месяц, потом 13,18% (-0,62 п. п.)

до 60 месяцев, до 17 400 рублей, справка о доходах для любой суммы, на неименную карту банка или на свою существующую карту этого банка

Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт», 13,18% (-0,32 п. п.)

13 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или перечисляются в счет погашения товаров/услуг

Банк Дабрабыт,

«наЛИЧНОЕ», 13,18% (-6,81 п.п.)

до 60 месяцев, до 20 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, наличными в кассе

Паритетбанк,

Потребительский кредит, 20,99%-24,99%, ставка зависит от срока и суммы

до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей, на неименную карту банка или наличными в кассе

Альфа-Банк,

«Кредит наличными», 13,18% (- 0,62 п.п.)

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, до 5000 рублей без справки о доходах, на текущий счет

Банк БелВЭБ,

«Лагодны», 13,18% (-0,62 п.п.)

до 60 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на существующий счет в банке

Беларусбанк,

Потребительский кредит,

12,75 − 13,1% (-0,7−0,75 п.п.) в зависимости от срока

до 36 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах (сумма не больше 20 базовых величин), на свою существующую карту любого банка, или на неименную карту банка, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг

Белинвестбанк,

«Личный выбор», 13,7%

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей, на свою существующую карту любого банка, или на неименную карту банка, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг

БТА Банк,

«Зачетный», 13,18% (-0,62 п. п.)

до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах, на неименную карту банка

Цептер Банк,

«На удачу», 13,18% (-0,62 п. п.)

до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы, наличными в кассе или на неименную карту банка

Франсабанк,

«Возможно все», 13,18% (-0,62 п. п.)

до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы, на свой существующий счет в банке, или наличными в кассе, или перечисляются в счет погашения товаров/услуг

Сколько придется платить банку каждый месяц

Очередной раз мы бы хотели напомнить, на сколько важно рассчитывать и сравнивать графики платежей. Это единственный способ понять во сколько на самом деле обходится кредит.

Предположим, что вам необходим кредит в размере 1000 рублей на 1 год. Вот сколько придется платить каждый месяц банкам и какой окажется итоговая переплата по процентам.

Банк, кредит, ставка

Максимальный ежемесячный платеж, рублей

Итоговая переплата за весь срок, рублей

Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный», 13,1 (-0,7 п. п.)

89,36

72,37

МТБанк,

«Проще простого», 13,158% (-0,645 п. п.)

89,39

72,70

РРБ-Банк,

«12 месяцев», 13,18% (-0,63 п. п.)

89,40

72,82

Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта», 27,5%

96,26

155,14

Банк «Решение»,

«Проще некуда», 13,18% (-0,63 п. п.)

89,40

72,82

Приорбанк,

«Универсальный кредит», 11,5% (-0,5 п.п.) в первый месяц, потом 13,18% (-0,62 п. п.)

89,40

72,76

Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт», 13,18% (-0,32 п. п.)

82,97* (на 13 мес.)

78

Банк Дабрабыт,

«НаЛИЧНОЕ», 13,18% (-6,81 п.п.)

94,32

71,30

Паритетбанк,

«Потребительский кредит», 22, 99%

94,07

128,86

Альфа-Банк,

«Кредит наличными», 13,18% (- 0,62 п.п.)

89,40

72,82

Банк БелВЭБ,

«Лагодны», 13,18% (-0,62 п.п.)

89,40

72,82

Беларусбанк,

Потребительский кредит, 12,75% (-0,75 п. п.)

94,43

73,08

Белинвестбанк,

«Личный выбор», 13,7%

94,59

74,11

БТА Банк,

«Зачетный», 13,18% (-0,62 п. п.)

89,40

72,82

Цептер Банк,

«На удачу», 13,18% (-0,62 п. п.)

38,76* (на 36 мес.)

203,18

Франсабанк,

«Возможно все», 13,18% (-0,62 п. п.)

87,76* (на 13 мес.)

76,79

Банк, кредит, ставка

Максимальный ежемесячный платеж — итоговая переплата за весь срок, рублей

Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный», 13,1 (-0,7 п. п.)

89,36 — 72,37

МТБанк,

«Проще простого», 13,158% (-0,645 п. п.)

89,39 — 72,70

РРБ-Банк,

«12 месяцев», 13,18% (-0,63 п. п.)

89,40 — 72,82

Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта», 27,5%

96,26 — 155,14

Банк «Решение»,

«Проще некуда», 13,18% (-0,63 п. п.)

89,40 — 72,82

Приорбанк,

«Универсальный кредит», 11,5% (-0,5 п.п.) в первый месяц, потом 13,18% (-0,62 п. п.)

89,40 — 72,76

Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт», 13,18% (-0,32 п. п.)

82,97* (на 13 мес.) — 78

Банк Дабрабыт,

«НаЛИЧНОЕ», 13,18% (-6,81 п.п.)

94,32 — 71,30

Паритетбанк,

«Потребительский кредит», 22, 99%

94,07 — 128,86

Альфа-Банк,

«Кредит наличными», 13,18% (- 0,62 п.п.)

89,40 — 72,82

Банк БелВЭБ,

«Лагодны», 13,18% (-0,62 п.п.)

89,40 — 72,82

Беларусбанк,

Потребительский кредит, 12,75% (-0,75 п. п.)

94,43 — 73,08

Белинвестбанк,

«Личный выбор», 13,7%

94,59 — 74,11

БТА Банк,

«Зачетный», 13,18% (-0,62 п. п.)

89,40 — 72,82

Цептер Банк,

«На удачу», 13,18% (-0,62 п. п.)

38,76* (на 36 мес.) — 203,18

Франсабанк,

«Возможно все», 13,18% (-0,62 п. п.)

87,76* (на 13 мес.) — 76,79

Для наших условий самый маленький платеж сейчас у Банка ВТБ (Беларусь) — 89,36 рубля, самую маленькую переплату — 73,08 рубля — предлагает Беларусбанк.

*Уточним, что для Франсабанка и Технобанка платежи по кредиту рассчитывались на 13 месяцев, а для Цептер Банка — на 36 месяцев, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

 
 
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FINANCE.TUT.BY узнал, как изменились условия по кредитам с начала осени и рассчитал график платежей для выбранных вариантов.
 
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