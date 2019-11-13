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Изменение в расписании маршрута экспрессного сообщения №7

14.11.2019 09:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Изменение в расписании маршрута экспрессного сообщения №7 при отправлении с агрогородка Черни в сторону остановочных пунктов ст. "Суница" и военчасть "Курница".

Изменение в расписании маршрута экспрессного сообщения №7

фото - иллюстрация

О.П. «Военчасть»

Время отправления с О.П. «Военчасть» (д.Курница)

Будни: 6:05 6:39 7:20 7:53 9:10 9:53 10:56 12:09 13:13 14:17 15:12 16:01 17:23 17:49 18:37 19:12 20:20 21:08

Выходной: 7:00 8:10 8:40 9:35 10:40 12:09 13:10 14:43 15:28 16:12 18:10 19:20 21:07

О.П. «Суница»

Время отправления с О.П. «с/т «Суница»»

Будни: 6:57 8:24 11:04 14:48 18:15 18:58 19:50

Выходной: 7:30 9:09 15:09 17:40 19:40

О.П. «Черни»

Время отправления на О.П. «Военчасть» (д.Курница)

Будни: 7:45 9:02 9:45 10:48 12:01 13:05 14:09 15:04 15:53 17:15 17:40 18:29 19:04 20:12 21:00

Выходной: 8:30 9:25 10:30 12:00 13:00 14:35 15:20 16:03 18:00 19:10 21:00

Время отправления на О.П. «с/т «Суница»»

Будни: 8:15 10:55 14:40 18:07 18:50 19:41

Выходной: 9:00 15:00 17:32 19:30

 
 
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  Изменение в расписании маршрута экспрессного сообщения №7 при отправлении с агрогородка Черни в сторону остановочных пунктов ст. "Суница" и военчасть "Курница". ...
 
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