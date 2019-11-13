Команды из шести стран поборются за награды турнира по синхронному плаванию в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Четвертый международный турнир по синхронному плаванию "Золотая осень" пройдет в Бресте 14-17 ноября, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший тренер Бреста по синхронному плаванию Любовь Махонина.





В Дворце водных видов спорта за награды поборются около 250 спортсменов. Они представляют 20 команд из Бреста и Минска, украинских Киева и Николаева, латвийской Риги, чешского Брно, польской Познани, российских Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Королева, Ханты-Мансийска.

Выступления состоятся в трех возрастных категориях: 12 лет и младше, 13-15 лет, старше 15 лет. В первый день участники покажут обязательную программу, судьям они должны продемонстрировать свое мастерство владения техникой. 16 ноября исполнят произвольную программу группы, дуэты, микст-дуэты и соло. Заключительный день соревнований посвящен выступлениям соло и комбинированных групп.

"Приятно, что в предыдущие годы мы смогли заявить о себе на международной арене. К нам хотят приехать многие команды, в этом году впервые заявились участники из Латвии и Польши. Уровень подготовки спортсменов высокий, - отметила Любовь Махонина. - Турнир поспособствовал и тому, что в Бресте выросла популярность синхронного плавания. В этом году увеличился набор в группы не только девочек, но и мальчиков".

Хозяева соревнований позаботились о том, чтобы гости интересно провели свое свободное время в Бресте. Для них организуют обзорную экскурсию по городу с обязательным посещением Брестской крепости. Желающие смогут поехать в Беловежскую пущу.

Организатором "Золотой осени" выступает Брестское городское общественное объединение "Федерация синхронного плавания" при поддержке управления спорта и туризма облисполкома, областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта