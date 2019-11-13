ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дрогичинский "Экзон" в два раза нарастил выпуск диагностического препарата для диабетиков

14.11.2019 09:32 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

ОАО "Экзон" в два раза нарастил выпуск глюкозо-толерантного теста - диагностического препарата для выявления диабета, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Дрогичинский "Экзон" в два раза нарастил выпуск диагностического препарата для диабетиков

Производство лекарственного средства на заводе было налажено по рекомендации эндокринологического сообщества. Выпуск препарата в Дрогичине освоили около пяти лет назад. И с каждым годом объем производства увеличивается. На сегодня он в два раза превышает первоначальные объемы.

Глюкозо-толерантный тест представляет собой порошок, из которого готовится раствор для приема внутрь по определенной схеме. Он применяется в случаях, когда содержание глюкозы в крови не позволяет установить диагноз нарушения толерантности к глюкозе или диабета. Результат становится известным уже спустя два часа.

В отличие от линейки гематогенов, которые дрогичинский "Экзон" поставляет в 13 стран, в том числе Литву, Латвию, Германию, США, Украину, Россию, порошок для выявления диабета реализуется исключительно на территории Беларуси через аптечную сеть.

По мнению главного врача Брестского областного эндокринологического диспансера Артура Григоровича, появление отечественного препарата повысило доступность специализированной помощи для диабетиков. Раннему выявлению этого заболевания, опасного своими осложнениями, в регионе уделяется большое внимание. В Брестской области нет кадровой проблемы: все поликлиники укомплектованы врачами-эндокринологами. В области функционируют четыре стационарных эндокринологических отделения, имеющих статус межрайоннных, - в Пинске, Барановичах и Бресте, а также областное детское отделение с действующей "Школой диабета".

В Брестской области на диспансерном учете находятся более 50 тыс. человек с сахарным диабетом, в том числе 317 детей. У 94% пациентов диагностирован сахарный диабет 2-го типа.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ОАО "Экзон" в два раза нарастил выпуск глюкозо-толерантного теста - диагностического препарата для выявления диабета, сообщили корреспонденту БЕЛТА на...
 
Новости дня
Новости разные
 
За два дня на парламентских выборах досрочно проголосовали 11,51% избирателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика