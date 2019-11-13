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Состоялась дискуссия «Помогает ли искусство понять историю? В 1000-летие Бреста и 450-летие Люблинской Унии»
14.11.2019 09:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
13 ноября в конференц-зале отеля «HERMITAGE» состоялась дискуссия «Помогает ли искусство понять историю? В 1000-летие Бреста и 450-летие Люблинской Унии».
Начальник отдела по поддержке и реализации международных программ, Центр международного сотрудничества, Администрация города Люблин, Эвелина Грабан (Люблин) рассказала, как в 2007 году был проведен опрос, входе которого выяснилось, что люди мало что знают о Люблин. Тогда в администрации всерьез задумались о позировании города на туристической карте Польши и Европы. Особенно учитывая его историко-культурное наследие. Как, например, архитектурные объекты старого города, Ягеллонские ярмарки и Люблинская уния.
За прошедшие 12 лет в городе увеличилось количество разного рода фестивалей, идет возрождение и переосмысление народных традиций, проводятся международные фестивали приграничных – Украина,
Продолжая тему, преподаватель истории Гомельского государственного университета канд. наук Валентина Метлисткая поведала о парадоксах белорусской истории первой половины XX века на основе коллекция искусства Гомельского дворца Румянцевых-Паскевичей. Светлейший князь Варшавский, граф Иван Фёдорович Паскевич-Эриванский некоторое время владел Гомелем и немало приукрасил его. Он же был в числе тех, кто уничтожил средневековое Берестье.
Об интересе людей к микроисториям, семейным и личным, и их месте в истории государства гости услышали Александры Зиньчук (Влодава, Люблин, руководителя проекта «От Люблинской унии до Европейского Союза», презентация «Работа с документом— современное искусство — исторические нарративы».
В ходе дискуссии поднимались вопросы о финансировании культурных мероприятий, участии в программах трансграничного сотрудничества, месте творческой личности – художника, скульптора, актера, писателя, поэта – в изображении и личностной интерпретации истории.
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Состоялась дискуссия «Помогает ли искусство понять историю? В 1000-летие Бреста и 450-летие Люблинской Унии»
13 ноября в конференц-зале отеля «HERMITAGE» состоялась дискуссия «Помогает ли искусство понять историю? В 1000-летие Бреста и 450-летие Люблинской Унии». языки: польский,...
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