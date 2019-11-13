Источник материала: Виртуальный Брест

13 ноября в конференц-зале отеля «HERMITAGE» состоялась дискуссия «Помогает ли искусство понять историю? В 1000-летие Бреста и 450-летие Люблинской Унии».

языки: польский, белоруский и русский (перевод обеспечен).





Начальник отдела по поддержке и реализации международных программ, Центр международного сотрудничества, Администрация города Люблин, Эвелина Грабан (Люблин) рассказала, как в 2007 году был проведен опрос, входе которого выяснилось, что люди мало что знают о Люблин. Тогда в администрации всерьез задумались о позировании города на туристической карте Польши и Европы. Особенно учитывая его историко-культурное наследие. Как, например, архитектурные объекты старого города, Ягеллонские ярмарки и Люблинская уния.





За прошедшие 12 лет в городе увеличилось количество разного рода фестивалей, идет возрождение и переосмысление народных традиций, проводятся международные фестивали приграничных – Украина, Польша , Беларусь, Россия - народных мастеров и промыслов. Специально подготовленные гиды готовы интересно и неформально рассказать о 280 объектах, 110 из которых находятся в старом городе, пригласить в 22 музея.



Директор секретариата Ассоциации органов самоуправления Еврорегиона «Буг» Галина Грабарчук (Хелм) рассказала о путешествиях по Беларуси и Польше глазами туриста, обращая особое внимание на общие моменты общего прошлого обоих государств и народов, подобных архитектурных памятниках по обеим сторонам границы, сходных народных традиций. Это позволяет в туристическолм туре ощущать себя почти, как дома.

Продолжая тему, преподаватель истории Гомельского государственного университета канд. наук Валентина Метлисткая поведала о парадоксах белорусской истории первой половины XX века на основе коллекция искусства Гомельского дворца Румянцевых-Паскевичей. Светлейший князь Варшавский, граф Иван Фёдорович Паскевич-Эриванский некоторое время владел Гомелем и немало приукрасил его. Он же был в числе тех, кто уничтожил средневековое Берестье.







Светлана Гайдалёнок, театр «Крылы Халопа» познакомила присутствующих аудио спектаклями о брестских евреях на примере проекта Brest Stories Guide)».

Об интересе людей к микроисториям, семейным и личным, и их месте в истории государства гости услышали Александры Зиньчук (Влодава, Люблин, руководителя проекта «От Люблинской унии до Европейского Союза», презентация «Работа с документом— современное искусство — исторические нарративы».

В ходе дискуссии поднимались вопросы о финансировании культурных мероприятий, участии в программах трансграничного сотрудничества, месте творческой личности – художника, скульптора, актера, писателя, поэта – в изображении и личностной интерпретации истории.



В рамках культурной программы зрители смогли познакомиться с выставкой «От Люблинской унии до Европейского Союза» (на белорусском и английском языках).