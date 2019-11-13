В колледже Благовещенска студент открыл стрельбу – есть убитые. Всё, что об этом известно

Источник материала: KYKY

Сегодня, 14 ноября, около 05:30 СМИ стали передавать,что в Благовещенске (Амурская область России) студент строительного колледжа открыл стрельбу из ружья. В результате два человека погибли, еще трое получили ранения.

Стрелял студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает «Медуза». Он без труда прошел с оружием (ружьем Иж-81, которое было на него официально зарегистрировано) через пункт охраны, вошел в свою аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. Педагог добежала до ближайшего магазина и оттуда вызвала полицию. На место прибыли полицейские: они открыли ответный огонь, ранив нападавшего.

Всех студентов колледжа эвакуировали. После эвакуации в здании обнаружили тела двух человек, включая стрелявшего: он покончил с собой. Пострадали молодые люди 17, 19 и 20 лет. Их доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них находится в тяжелом состоянии. В полиции говорят, причиной инцидента стал конфликт между учащимися. Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на первокурсника аграрного колледжа, стрелявший студент подвергался издевательствам, а перестрелка была начата еще на улице.

По данным Mash, нападавшему 19 лет, он – студент четвертого курса Даниил Засорин. Согласно первой версии, он открыл стрельбу из-за того, что его выгнали из аудитории за опоздание. Согласно второй версии, причиной стрельбы стала месть из-за девушки. Второй погибший – однокурсник Засорина Алексей Голубничий. СК возбудил уголовное дело по статье «убийство, совершенное из хулиганских побуждений». Местные власти пообещали оказать помощь родственникам погибших.