ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В колледже Благовещенска студент открыл стрельбу – есть убитые. Всё, что об этом известно

14.11.2019 09:43 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня, 14 ноября, около 05:30 СМИ стали передавать,что в Благовещенске (Амурская область России) студент строительного колледжа открыл стрельбу из ружья. В результате два человека погибли, еще трое получили ранения.

Стрелял студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает «Медуза». Он без труда прошел с оружием (ружьем Иж-81, которое было на него официально зарегистрировано) через пункт охраны, вошел в свою аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. Педагог добежала до ближайшего магазина и оттуда вызвала полицию. На место прибыли полицейские: они открыли ответный огонь, ранив нападавшего.

Всех студентов колледжа эвакуировали. После эвакуации в здании обнаружили тела двух человек, включая стрелявшего: он покончил с собой. Пострадали молодые люди 17, 19 и 20 лет. Их доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них находится в тяжелом состоянии. В полиции говорят, причиной инцидента стал конфликт между учащимися. Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на первокурсника аграрного колледжа, стрелявший студент подвергался издевательствам, а перестрелка была начата еще на улице.

По данным Mash, нападавшему 19 лет, он – студент четвертого курса Даниил Засорин. Согласно первой версии, он открыл стрельбу из-за того, что его выгнали из аудитории за опоздание. Согласно второй версии, причиной стрельбы стала месть из-за девушки. Второй погибший – однокурсник Засорина Алексей Голубничий. СК возбудил уголовное дело по статье «убийство, совершенное из хулиганских побуждений». Местные власти пообещали оказать помощь родственникам погибших.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 14 ноября, около 05:30 СМИ стали передавать,что в Благовещенске (Амурская область России) студент строительного колледжа открыл стрельбу из ружья. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Евросовета назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика