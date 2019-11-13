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В колледже Благовещенска студент открыл стрельбу – есть убитые. Всё, что об этом известно
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 14 ноября, около 05:30 СМИ стали передавать,что в Благовещенске (Амурская область России) студент строительного колледжа открыл стрельбу из ружья. В результате два человека погибли, еще трое получили ранения.
Стрелял студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
Всех студентов колледжа эвакуировали. После эвакуации в здании обнаружили тела двух человек, включая стрелявшего: он покончил с собой. Пострадали молодые люди 17, 19 и 20 лет. Их доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них находится в тяжелом состоянии. В полиции говорят, причиной инцидента стал конфликт между учащимися. Как
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Сегодня, 14 ноября, около 05:30 СМИ стали передавать,что в Благовещенске (Амурская область России) студент строительного колледжа открыл стрельбу из ружья. В...
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