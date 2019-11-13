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Глава Евросовета назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

14.11.2019 09:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Евросовета Дональд Туск не согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в недавнем интервью заявил о необходимости возобновления стратегического диалога с Москвой, сообщает Financial Times.

«Президент Франции недавно заявил, что согласен в этом вопросе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и рассчитывает, что последний убедит поляков изменить свое отношение к России», — сказал Туск. «Эммануэль, только меня убеждать не надо», — отметил глава Евросовета.

Как отметил Туск, следует помнить, что «Россия является не стратегическим партнером Евросоюза, а его стратегической проблемой».

Ранее заявление Макрона прокомментировал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, французский президент делает такие заявления, потому что «не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее».

В четверг, 7 ноября, Макрон в интервью британскому журналу The Economist заявил о «смерти мозга» НАТО и о том, что европейским странам необходимо перестать рассчитывать на США и других союзников и начать наращивать свою оборону. При этом он призвал другие страны Европы налаживать диалог с Москвой. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг и канцлер Германии Ангела Меркель выразили свое несогласие со словами французского лидера.
 
 
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Глава Евросовета Дональд Туск не согласился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который в недавнем интервью заявил о необходимости возобновления...
 
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