За два дня на парламентских выборах досрочно проголосовали 11,51% избирателей

TUT.BY Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 10,92%, в Брестской области — 10,58%, Витебской — 12,87%, Гомельской — 12,41%, Гродненской — 10,08%, Минской — 11,72%, Могилевской — 11,97%, пишет





Досрочное голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва проходит 12−16 ноября, проголосовать на своих избирательных участках можно с 10.00 до 14.00, а также с 16.00 до 19.00.









В списки избирателей, по данным ЦИК, включено 6 млн 880 тысяч 605 человек. Наибольшее число избирателей в Минске — 1 млн 278 тысяч 713, наименьшее — в Гродненской области (755 тысяч 461). Кроме того, в списки избирателей внесены 3 тысячи 682 белорусских гражданина, находящихся за пределами республики.





По состоянию на 12 ноября на 110 депутатских мест в парламенте нового созыва претендуют более 515 человек. Выборы в парламент Беларуси пройдут 17 ноября.



