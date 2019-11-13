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За два дня на парламентских выборах досрочно проголосовали 11,51% избирателей

14.11.2019 09:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За первые два дня досрочного голосования — 12 и 13 ноября — за своих депутатов проголосовали 11,51% избирателей. Наибольшая явка — в Витебской области, меньше всего белорусов пришло голосовать в Гродненской области. Об этом свидетельствуют оперативные данные на сайте Центризбиркома.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 10,92%, в Брестской области — 10,58%, Витебской — 12,87%, Гомельской — 12,41%, Гродненской — 10,08%, Минской — 11,72%, Могилевской — 11,97%, пишет TUT.BY

Досрочное голосование на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва проходит 12−16 ноября, проголосовать на своих избирательных участках можно с 10.00 до 14.00, а также с 16.00 до 19.00.


В списки избирателей, по данным ЦИК, включено 6 млн 880 тысяч 605 человек. Наибольшее число избирателей в Минске — 1 млн 278 тысяч 713, наименьшее — в Гродненской области (755 тысяч 461). Кроме того, в списки избирателей внесены 3 тысячи 682 белорусских гражданина, находящихся за пределами республики.

По состоянию на 12 ноября на 110 депутатских мест в парламенте нового созыва претендуют более 515 человек. Выборы в парламент Беларуси пройдут 17 ноября.
 
Теги: Минск
 
 
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За первые два дня досрочного голосования — 12 и 13 ноября — за своих депутатов проголосовали 11,51% избирателей. Наибольшая явка — в Витебской области, меньше всего...
 
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