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«Население умней, чем мы думаем»: почему с реформами лучше не затягивать?

14.11.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всемирный банк советует, как оживить белорусскую экономику и защитить людей от бедности.

«Население умней, чем мы думаем»: почему с реформами лучше не затягивать?
Постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер во время «Кастрычніцкага эканамічнага форума» разбил аргументы, которые приводят противники проведения в стране структурных, пишет "Завтра твоей страны".

Аргумент: В Беларуси быстрей, чем в других странах региона, снижался уровень бедности

Но количество людей, живущих за чертой бедности, в 2017 году по сравнению с 2014-м увеличилось больше чем на 10%.

В то время как в той же Молдове или Украине семьи в эти годы накапливали активы,  белорусы – расходовали. Тем самым становились более уязвимыми по отношению к экономическим рискам.


Источник: презентация Всемирного банка

Аргумент: В 2000-х экономика Беларуси хорошо росла и без реформ

Это так: до 2009 года экономика росла более чем на 7% в год. Однако росла он за счет внешних заимствований. С 2002 года чтобы увеличить темпы экономического роста до больше чем на 2,5%, ей приходилось увеличивать объем заимствований на 9%. Теперь брать кредиты намного сложней. Более того страна и так едва справляется с оплатой накопившихся долгов. Значит, экономический рост в лучшем случае будет достигать 2%.

Аргумент: Нацбанк и Министерство финансов справляются с макроэкономическим балансом

Минфин способен уменьшить расходы бюджета, Нацбанк – проводить соответствующую политику, которая бы привела к снижению частных заимствований. Но макрокорректировка без структурных реформ приводит к вытеснению производительных инвестиций, отмечает Александр Кремер. Например, корректировку в 2015-2017 годах осуществляли путем устранения частных инвестиций. Поэтому сейчас у страны слишком мало бюджетных средств для финансирования основных категорий госрасходов.


Источник: презентация Всемирного банка

Аргумент: Население – против реформ

На самом деле ситуация изменилась: не поддерживает реформы меньше трети населения. А почти 50% хотели бы частичной или полной трансформации.

− Население умней, чем мы думаем. Те, у кого есть домашнее хозяйство, четко понимают, что будет, если тратить больше, чем зарабатываешь. Они поймут необходимость реформ, если это как положено объяснить, − считает Александр Кремер.


Источник: презентация Всемирного банка

Постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси назвал три блока задач, которые стоят перед Беларусью.

Поставить диагноз и вылечить госсектор


Госдолг Беларуси за последние 10 лет существенно вырос в том числе потому, что государство вынуждено было находить средства для компенсации убыточности госсектора.

В 2018 году на поддержку госпредприятий Беларусь потратила около 4% ВВП, это лучше, чем в 2015 (9,5%), но все равно много. Такая господдержка разумна только тогда, когда эти предприятия оказывают необходимые общественные услуги.

Госпредприятия в первую очередь выступают посредниками между государством и занятыми на них гражданами в системе социальной поддержки: они получают госдотации и платят работникам зарплаты даже в том случае, если компания ничего не зарабатывает.

Но это абсолютно неэффективная форма соцподдержки населения. Полезней и выгодней для страны было бы закрыть те госкомпании, у которых нет шансов стать безубыточными, и сделать ставку на частный сектор, где будут создаваться новые рабочие места. В этом случае работники закрывшихся предприятий не останутся не у дел на рынке труда.

Создать честные условия для бизнеса


Государство может получать больше выгод от частного сектора, если решит ключевые проблемы в экономике. К примеру, 40% частного сектора отмечают, что вынуждены конкурировать в неравных с госпреприятиями условиях. Кроме этого частники считают, что законы и нормативы к ним применяются непоследовательно и непредсказуемо, что мешает долгосрочному планированию. Еще одна проблема для бизнеса – перекрестные субсидии. В то время как население оплачивает только 20% стоимости отопления, его остальную часть перекладывают на плечи предприятий, что бьет по их конкурентоспособности.

Пересмотреть социальный контракт


Изменения, перед лицом которых стоит белорусская экономика, вынудят государство озаботиться социальной защитой населения.

− Воздействие этих изменений можно смягчить путем укрепления программ социальной защиты, − говорит Александр Кремер.

В частности, создать условия, чтобы ищущие работу начали получать достойные пособия по безработице, и сотрудники закрывающихся госпредприятий получили возможность пройти обучение, без которого их шансы устроиться в рыночных условиях крайне малы.

− Если Беларусь предпримет указанные структурные изменения, то выйдет из этого процесса сильней, благополучней и экономически более независимой, − считает постоянный представитель Всемирного банка в Беларуси.

Реформы для Беларуси неизбежны. Осуществить такую трансформацию непросто. Но чем дольше страна откладывает решение проблем, тем сложней будет с ними разобраться.
 
 
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Всемирный банк советует, как оживить белорусскую экономику и защитить людей от бедности.
 
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