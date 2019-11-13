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Губаревич вызвал милицию на избирательный участок и заявил о фальсификации
Источник материала: Партизан
Милиционеры предупредили: если он еще раз он вызовет милицию, его привлекут к административной ответственности за заведомо ложный вызов.
Лидер Движения «За Свободу» Юрий Губаревич вызвал сотрудников милиции на участок №571 по Минскому Восточному избирательному округу №107, пишет
Прибывшим на место сотрудникам милиции он
Губаревич заявил, что хочет подать заявление е о возбуждении уголовного дела.
Сотрудники милиции направили его в окружную избирательную комиссию и предупредили: если еще раз он вызовет милицию, его привлекут к административной ответственности за заведомо ложный вызов.
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Милиционеры предупредили: если он еще раз он вызовет милицию, его привлекут к административной ответственности за заведомо ложный вызов.
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