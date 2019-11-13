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Губаревич вызвал милицию на избирательный участок и заявил о фальсификации

14.11.2019 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиционеры предупредили: если он еще раз он вызовет милицию, его привлекут к административной ответственности за заведомо ложный вызов.

Лидер Движения «За Свободу» Юрий Губаревич вызвал сотрудников милиции на участок №571 по Минскому Восточному избирательному округу №107, пишет "Солидарность".

Прибывшим на место сотрудникам милиции он пояснил, что комиссия сфальсифицировала протокол: по результатам первого дня голосования в документах зафиксированы 138 проголосовавших, а реально на участке было 13 человек.


Губаревич заявил, что хочет подать заявление е о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники милиции направили его в окружную избирательную комиссию и предупредили: если еще раз он вызовет милицию, его привлекут к административной ответственности за заведомо ложный вызов.
 
 
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Милиционеры предупредили: если он еще раз он вызовет милицию, его привлекут к административной ответственности за заведомо ложный вызов.
 
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