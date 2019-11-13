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Facebook впервые рассказал, что удаляет из Instagram

14.11.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Facebook впервые опубликовала данные про удаление публикаций в Instagram.

Об этом говорится в отчете компании об удалении контента, нарушающего политику соцсети, пишет "Украинская правда".

В общей сложности в апреле-сентябре из инстаграма было удалено не менее 3,3 миллиона постов, нарушающих политику соцсети.

Речь идет о записях, попавших в одну их четырех категорий: 


  • Суицид и членовредительство (1,7 миллиона удаленных постов)
  • Детская нагота и сексуальная эксплуатация детей (1,3 миллиона постов)
  • Террористическая пропаганда (240 тысяч постов) 
  • Покупка или продажа запрещенных товаров (95,5 тысяч постов). 
В отчете отмечается, что в абсолютном большинстве случаев записи были обнаружены и удалены до того, как на них пожаловались пользователи.
 
 
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Компания Facebook впервые опубликовала данные про удаление публикаций в Instagram.
 
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