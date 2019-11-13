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Facebook впервые рассказал, что удаляет из Instagram
Источник материала: Партизан
Компания Facebook впервые опубликовала данные про удаление публикаций в Instagram.
Об этом говорится в
В общей сложности в апреле-сентябре из инстаграма было удалено не менее 3,3 миллиона постов, нарушающих политику соцсети.
Речь идет о записях, попавших в одну их четырех категорий:
В отчете отмечается, что в абсолютном большинстве случаев записи были обнаружены и удалены до того, как на них пожаловались пользователи.
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Компания Facebook впервые опубликовала данные про удаление публикаций в Instagram.
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